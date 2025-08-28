Barros comemora retorno ao Vasco, mas lamenta resultado contra o Botafogo

O clássico entre Vasco e Botafogo terminou empatado por 1 a 1, nesta quarta-feira (27), em São Januário, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Pelo lado cruz-maltino, a partida marcou o retorno do volante Barros, que voltou de empréstimo e recebeu sua primeira oportunidade sob o comando do técnico Fernando Diniz. O jogador reconheceu os momentos difíceis que a equipe viveu recentemente, mas ressaltou a reação positiva da torcida, que terminou o duelo aplaudindo os atletas.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

— Estou muito feliz pela volta. Para mim é uma honra estar representado está torcida. É a minha característica que deixa o Jair mais à vontade. Também sou 8, mas ele fez muito bem essa função — afirmou o volante.

Melhores momentos: Vasco e Botafogo empatam na ida das quartas da Copa do Brasil

Barrou lamentou o empate no jogo de ida, já que o Vasco teve bastante volume de jogo durante boa parte da partida.

— A torcida, claro, está no direito dela. Infelizmente, a gente fez um jogo que a gente não queria. A gente deu o nosso melhor, porém, não foi do jeito que a gente queria. Nem saiu da forma que a gente pensou. Mas, graças a Deus, a gente pôde mudar o placar, o resultado, a nossa atitude. Então, praticamente mudou tudo, né? Agora a gente sai aplaudido, e claro, a torcida está no direito dela de vaiar e de aplaudir no momento certo.

continua após a publicidade

➡️ Cruzeiro vence o Atlético-MG por 2 a 0 pela ida das quartas da Copa do Brasil

A definição da vaga fica para o confronto de volta, no dia 11 de setembro, no Estádio Nilton Santos. Quem vencer garante lugar na semifinal da Copa do Brasil, enquanto um novo empate levará a disputa para os pênaltis.