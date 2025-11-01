Lance de Neymar em Santos x Fortaleza choca torcedores: 'Nunca vi isso'

Neymar retornou aos gramados em Santos x Fortaleza, neste sábado (1°), depois de um longo tempo inativo por lesão. Um lance do camisa 10 da Vila Belmiro deixou milhares de torcedores chocados nas redes sociais.

Apesar do retorno de Neymar, o Santos não saiu do empate com o Fortaleza jogando em casa. Aos 35 minutos do primeiro tempo, o time visitante abriu o placar com Adam Bareiro, de cabeça, após cruzamento de Breno Lopes. Aos 25 do segundo tempo, Bruno Pacheco fez gol contra e o Peixe empatou.

Quando a partida já estava empatada, Neymar teve a chance de desempatar Santos x Fortaleza. O meia teve uma cobrança de falta, na entrada da área, e resolveu fazer algo diferente. O camisa 10 correu para a bola, mas deu uma paradinha antes de bater. Na sequência, o goleiro Brenno fez uma grande defesa.

Nas redes sociais, o lance de Neymar em Santos x Fortaleza viralizou demais. Torcedores do Peixe, rivais, e outros, se chocaram com a jogada. Veja o vídeo abaixo e a repercussão da web:

Veja lance de Neymar em Santos x Fortaleza e repercussão

Empate ruim no retorno do craque

O Santos não vence há três rodadas no Campeonato Brasileiro. O Peixe ficou no empate por 1 a 1 diante do Fortaleza neste sábado (1), na Vila Belmiro, pela 31ª rodada da competição.

O grande destaque da partida foi o retorno de Neymar, que entrou aos 21 minutos no lugar de Victor Hugo. Ovacionado pela torcida, o camisa 10 mostrou-se participativo desde o banco de reservas, onde acompanhou o jogo de perto e chegou a contestar algumas decisões da arbitragem. Grande volta de Neymar em Santos x Fortaleza.

O Leão do Pici abriu o placar na primeira etapa com Bareiro. O empate teve influência direta do ídolo santista, que fingiu driblar para o zagueiro Adonis Frías e ao tentar o cruzamento a bola bateu em Bruno Pacheco e desviou para o gol aos 28 do segundo tempo.