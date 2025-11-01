'Cria' de Neymar, Robinho Jr. faz seu jogo com mais minutos pelo Santos

Robinho Júnior entrou logo na volta do intervalo contra o Fortaleza neste sábado (1), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esta foi a primeira vez que Robinho Júnior alcançou essa marca, em seu jogo pelo time profissional com mais minutos em campo. O atleta entrou no lugar de Álvaro Barreal. O Santos não vence há três rodadas no Campeonato Brasileiro. O Peixe ficou no empate por 1 a 1 diante do Fortaleza neste sábado (1)

continua após a publicidade

O Menino da Vila se tornou uma "cria" de Neymar no elenco. Antes mesmo de entrar em campo, a movimentação da dupla na Vila Belmiro era notável. Durante o aquecimento, já estavam trocando passes e estiveram presentes juntos durante o duelo.

Entre os compromissos Sub-20 e o profissional, Robinho Jr. tem sido cada vez mais aproveitado por Juan Pablo Vojvoda. Sua estreia com os mais velhos aconteceu neste ano, em 16 de julho de 2025, aos 17 anos, em partida amistosa contra a Desportiva Ferroviária, que terminou em 3 a 1.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Robinho Jr e Neymar (Foto: Raul Baretta/Santos FC)

Como foi o jogo de Robinho Jr. contra o Fortaleza?

Como dito, foi o jogo de Robinho Jr. com mais minutos em campo. Alguns lances chamaram atenção. Entre eles, um chapéu em cima dos rivais. Além disso, a participação intensa nas jogadas também se destacava.

Em campo, teve 34 ações com a bola e mostrou eficiência nos dribles, acertando as 5 tentativas que realizou. Sofreu uma falta, perdeu 11 posses e cometeu 3 domínios malsucedidos.

No passe, manteve bom aproveitamento: acertou 13 de 15 tentativas (87%), sendo 63% no campo ofensivo e 100% no próprio campo. Também realizou 4 cruzamentos, além de 1 passe decisivo e 0,02 de assistências esperadas.



Defensivamente, registrou 2 recuperações de bola, 1 interceptação e venceu 6 dos 8 duelos no chão. No jogo aéreo, disputou uma bola e não venceu. Sem cometer faltas e sofrendo um drible, Robinho Júnior mostrou intensidade e capacidade de um contra um, em desempenho que reflete evolução técnica e confiança dentro do elenco santista. Os dados são do Sofascore.