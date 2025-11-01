Ex-Santos e Palmeiras alcança feito inédito em clube do México

O zagueiro Leonardo Zabala alcançou um feito histórico com a camisa do Cancún FC, do México. Líder da Liga Expansión MX, equivalente à segunda divisão mexicana, a equipe do defensor boliviano atingiu pontuação inédita na história do clube ao somar 29 pontos em 12 jogos, com nove vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

Ex-jogador do Santos e presença constante nas convocações da Seleção Boliviana, Zabala celebrou o bom momento e destacou a importância da campanha do time na temporada. Já classificado para os playoffs, o Cancún ainda tem dois compromissos pela frente.

— É uma marca importante não só para o clube, mas também para nós, jogadores. Ficamos marcados na história do Cancún. Alcançar essa pontuação e ainda poder ir além é algo que nos motiva até o fim da temporada. Temos que desfrutar do momento, mas também manter os pés no chão, porque ainda não conquistamos nada — destacou o zagueiro.

A temporada de Zabala também tem sido especial no aspecto individual. Em nove partidas, o boliviano marcou dois gols e deu uma assistência. O defensor, que desfalcou o time em duas rodadas por compromissos com a seleção de seu país, é peça fundamental no sistema defensivo do Cancún.

Entre as duas principais divisões do futebol mexicano, o Cancún detém a melhor defesa do país, com apenas cinco gols sofridos em 12 jogos.

— Para mim tem sido uma temporada fantástica. Marquei meus primeiros gols como profissional e tenho ajudado o Cancún defensivamente, com poucos gols sofridos. Fico feliz pelo meu desempenho, mas acima de tudo pelo coletivo do grupo. Vamos tentar manter essa boa fase até o fim para, se Deus quiser, conquistar nossos objetivos, que são o acesso e o título da liga — completou Zabala.

Carreira do zagueiro Zabala

Natural de Santa Cruz de la Sierra, Zabala fez parte de sua formação nas categorias de base do Palmeiras e do Santos, onde se destacou na conquista do Campeonato Paulista Sub-20 de 2022.

Pelo Peixe, chegou a ser integrado ao elenco profissional durante a Série A do Campeonato Brasileiro, mas não chegou a estrear oficialmente pela equipe principal. Na seleção da Bolívia, fez parte do elenco classificado à repescagem da Copa do Mundo.