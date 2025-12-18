O fim de ano é tradicionalmente marcado pelas clássicas peladas de futebol que reúnem ex-jogadores, cantores, atores e outras celebridades. Nesse contexto, um dos eventos mais conhecidos do gênero volta a ocorrer em dezembro de 2025 e reforça o calendário esportivo e de entretenimento do período: a segunda edição do "Gol & Gratidão".

O rapper L7nnon e o influenciador Negrete voltam a se encontrar em campo no evento, que será realizado nesta sexta-feira (19), no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. Idealizado pela agência esportiva "ALOB Sports", o projeto apresenta um formato inédito de futebol ao reunir desafios de habilidades e uma partida com dinâmicas especiais.

A partir das 19h, a disputa terá transmissão ao vivo do "SporTV" e do "Ge", com narração de Márcio Meneghini, comentários de Marcelo Raed e reportagens de Pedro Neville, que acompanhará as ações à beira do campo. Apresentado pelos dois artistas já citados, o evento integra futebol, música e entretenimento em um modelo de futebol 7, com equipes formadas por personalidades do esporte e do meio artístico que acumulam pontos em provas específicas e no jogo principal.

Quem vai? ⚽

Entre as ativações previstas estão uma gincana que avalia o domínio de bola dos participantes e desafios de técnica, precisão, equilíbrio e agilidade, além de uma partida disputada em dois tempos de 25 minutos e da utilização de um recurso de supertrunfo capaz de beneficiar uma das equipes. Estão confirmadas as participações dos cantores Xamã, Ludmilla e MC Maneirinho, dos atletas e ex-jogadores Bebeto, Felipe Bastos, Riquelme, Marlon Freitas, Caio Alexandre e Natalia Guitler, dos atores Marcelo Melo Jr, Felipe Simas e Micael Borges, além do criador de conteúdo conhecido como Brabo Gordinho.

A expectativa é receber cerca de mil pessoas, incluindo aproximadamente 400 crianças atendidas por projetos sociais, o que reforça o compromisso do evento com a inclusão social. A segunda edição do "Gol & Gratidão" marca ainda o primeiro projeto da "ALOB Sports" realizado com patrocínio incentivado via ICMS do Estado do Rio de Janeiro.

