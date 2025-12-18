Virginia posta vídeo de dança para Vini Jr e jogador reage: '100 vezes'

A influenciadora Virginia Fonseca, de 26 anos, compartilhou um vídeo dançando para seu namorado, o atacante Vini Jr., de 25 anos, do Real Madrid. A publicação foi feita nesta quinta-feira (18) e mostra a criadora de conteúdo executando a coreografia da música "Alô, Virginia" enquanto o jogador a observa com expressão divertida.

No registro, Virginia aparece vestindo um conjunto de moletom cinza enquanto realiza os passos da dança. Em tom irônico, ela publicou: "Eu mostrando para o meu namorado o que eu aprendi enquanto ele trabalhava".

O atacante do Real Madrid reagiu ao vídeo com bom humor na seção de comentários da publicação: "Você já colocou essa música 100x hoje hahahahahah".

A interação ocorreu durante a estadia de Virginia em Madri, onde ela está passando as férias com o namorado. O ambiente doméstico sugere que o momento de descontração aconteceu na residência do atleta na capital espanhola.

No dia anterior (17), Virginia publicou registros de sua rotina de exercícios físicos ao lado de Tainá Militão, esposa do zagueiro Eder Militão, também jogador do Real Madrid. A influenciadora viajou para a Espanha para passar as festas de final de ano com Vini Jr., aproveitando o período de férias do jogador.

Namoro de Vini Jr e Virgínia

O pedido oficial do namoro entre Virgínia e Vini Jr. aconteceu no final de outubro. Ao que tudo indica, o jogador do Real Madrid foi quem tomou a iniciativa de tornar o casal oficial. Nas cores tradicionais do amor, Vini apostou no vermelho e branco para reconquistar o coração da influenciadora.

Os primeiros contatos entre Vini Jr e a influenciadora Virginia Fonseca aconteceram pelo Instagram em julho deste ano. O primeiro encontro presencial ocorreu durante a festa de aniversário de 25 anos do atleta, realizada no Rio de Janeiro em 19 de julho. A própria influenciadora mencionou que "acha" que começou a ficar com o jogador em setembro.