Botafogo busca virar chave em casa para entrar no G-4 do Brasileirão

O Botafogo reagiu mal após a eliminação para o Vasco na Copa do Brasil e perdeu fora de casa para o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, ligando alerta para a campanha na luta por uma vaga na próxima Libertadores. Na sequência, o Alvinegro terá dois jogos em casa para aproveitar a chance e se afirmar no G-4.

A partida atrasada com o Mirassol, nesta quarta-feira (17), é a mais importante. A equipe de São Paulo ultrapassou na rodada com a vitória fora sobre o Grêmio e chega ao Rio e Janeiro com o mesmo objetivo do time comandado por Davide Ancelotti.

Os três pontos no Nilton Santos são fundamentais. Caso vença o Mirassol no jogo atrasado da 12ª rodada, adiado por causa da presença do Botafogo no Mundial de Clubes, a equipe dará um salto da sexta para a quarta colocação, objetivo da temporada após as eliminações e chance remota de título no Brasileirão.

Botafogo em busca de virada de chave

A confiança não é das maiores no momento e, além disso, o Botafogo precisa engrenar como mandante com Davide. Desde sua chegada, foram cinco jogos e apenas uma vitória, esta contra o Red Bull Bragantino, pelo placar de 4 a 1.

Botafogo comemora gol diante do Bragantino (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Fica a expectativa pela evolução. O nível de atuações do Glorioso sofre queda brusca em 2025, colocando em cheque o planejamento de John Textor e demais dirigentes da SAF.

Para espantar qualquer tipo de indício de crise, a vitória sobre o Mirassol é fundamental. Não só para dar ao grupo uma luz em meio ao cenário de dúvidas, como também para não deixar o adversário direto abrir seis pontos e, com isso, dificultar ainda mais a aproximação do pelotão principal do Brasileirão.

