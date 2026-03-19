Lance de Harry Kane na Champions League choca internautas: 'Sacanagem'
Atacante marcou dois gols na partida
Bayern de Munique e Atalanta se enfrentaram em partida válida pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League, nesta quarta-feira (18) na Allianz Arena. O destaque do jogo foi a estrela de Harry Kane brilhando mais uma vez. Autor de um golaço que parou a internet, o atacante foi recompensado com o prêmio de 'Craque do Jogo'.
Premier League, La Liga… Veja o desempenho das ligas europeias na Champions
Futebol Internacional
Quais os confrontos e datas das quartas de final da Champions League?
Futebol Internacional
Vini Jr se isola como jogador mais decisivo da Champions nos últimos 10 anos
Futebol Internacional
A soma dos placares ficou em 10 a 2 para a equipe alemã, colocando então, o time na próxima fase da Champions, as quartas de finais.
➡️Confira todos os jogos desta quinta-feira (19)
Web fica em choque com golaço de Harry Kane
Harry Kane foi autor de dois gols durante a partida, um de pênalti, aos 25 minutos da primeira etapa, e o outro aos nove minutos da segunda etapa.
O segundo gol foi marcado com muita categoria. Kane recebeu perto da área, girou sobre a marcação de três defensores e finalizou, marcando um golaço no ângulo. Veja a reação da web:
Próximo compromisso pela Champions
Com a classificação tranquila nas oitavas de final, o Bayern de Munique enfrentará o maior campeão da história da Champions nas quartas de final: o Real Madrid.
O primeiro jogo será no dia 07 de abril, no Santiago Bernabéu. Já partida decisiva está marcada para o dia 15 do mesmo mês, na Allianz Arena. Ambos os jogos acontecerão às 16h (horário de Brasília).
