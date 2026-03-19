Fora de Campo

Lance de Harry Kane na Champions League choca internautas: 'Sacanagem'

Atacante marcou dois gols na partida

Gabriel de Britto Silva
São Paulo (SP)
Dia 19/03/2026
10:47
Estrela de Harry Kane brilha novamente na Champions League (Foto: Reprodução/FCBayern/X)
Estrela de Harry Kane brilha novamente na Champions League (Foto: Reprodução/FCBayern/X)
Bayern de Munique e Atalanta se enfrentaram em partida válida pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League, nesta quarta-feira (18) na Allianz Arena. O destaque do jogo foi a estrela de Harry Kane brilhando mais uma vez. Autor de um golaço que parou a internet, o atacante foi recompensado com o prêmio de 'Craque do Jogo'.

A soma dos placares ficou em 10 a 2 para a equipe alemã, colocando então, o time na próxima fase da Champions, as quartas de finais.

Harry Kane anota dois gols e é eleito craque da partida contra a Atalanta (Foto: Alexandra Beier/AFP)

Web fica em choque com golaço de Harry Kane

Harry Kane foi autor de dois gols durante a partida, um de pênalti, aos 25 minutos da primeira etapa, e o outro aos nove minutos da segunda etapa.

O segundo gol foi marcado com muita categoria. Kane recebeu perto da área, girou sobre a marcação de três defensores e finalizou, marcando um golaço no ângulo. Veja a reação da web:

Próximo compromisso pela Champions

Com a classificação tranquila nas oitavas de final, o Bayern de Munique enfrentará o maior campeão da história da Champions nas quartas de final: o Real Madrid.

O primeiro jogo será no dia 07 de abril, no Santiago Bernabéu. Já partida decisiva está marcada para o dia 15 do mesmo mês, na Allianz Arena. Ambos os jogos acontecerão às 16h (horário de Brasília).

