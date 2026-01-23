Lance a Lance desta sexta (23) traz preparativos dos grandes clássicos do fim de semana

A edição desta sexta-feira (23) do Lance a Lance, às 18h (de Brasília), traz todos os preparativos dos grandes clássicos do fim de semana no futebol brasileiro. Tem Fluminense x Flamengo, clássico que agita o Rio de Janeiro, além do Choque-Rei entre Palmeiras e São Paulo, um dos confrontos mais tradicionais do país. ➡️ Clique aqui para assistir à edição desta sexta!

No programa, o torcedor ficará atualizado sobre as prováveis escalações, bastidores, clima nos clubes e expectativas para os duelos estarão em pauta.

O mercado da bola também terá destaque no programa. Entre os principais temas, a chegada de Savarino ao Fluminense, a saída de Rayan do Vasco, Michael na mira do Santos, além de outras movimentações importantes do futebol nacional.

Além das atualizações da janela de transferências, tudo sobre a rodada do meio de semana com nossos repórteres, melhores momentos e muito debate referente aos primeiros compromissos de 2026.

Com apresentação de João Lidington, o programa conta com os comentários de Lucas Borges e Pedro Werneck, analisando os principais assuntos do dia. Além da participação do timaço de setoristas do Lance!.

Lance a Lance traz as principais notícias (Arte/Lance!)

