Kings League define todos os times do Mundial de Clubes

A Kings League definiu nesta segunda-feira (26) todas equipes participantes do Mundial de Clubes, que terá início no dia 1° de junho, em Paris. Além disso, em live feita pelo próprio canal da organização, foram anunciadas também as partidas da primeira rodada do torneio.

Fúria, Dendele, Fluxo Fc e Desimpedidos GOTI são as equipes brasileiras que representarão o Brasil no Mundial. Os times garantiram a presença no torneio ao chegarem nas semifinais da Kings League Brasil.

Confira os times participantes

Fúria (Brasil) Dendele (Brasil) Fluxo (Brasil) Desimpedidos GOTI (Brasil) Porcinos (Espanha) Jijantes (Espanha) Los Troncos (Espanha) Ultimate Móstoles (Espanha) Xbuyer Team (Espanha) F2R (França) Unit3d (França) Karasu (França) Panam All Starz (França) Era Colonia (Alemanha) Futbolistas Locos (Alemanha) G2 (Alemanha) Boomers (Itália) Fc Zeta (Itália) Gear 7 (Itália) TRM (Itália) Galácticos Del Caribe (Américas) Persas (Américas) Olimpo United (Américas) Los Chanos (Américas) Ultra Chmicha (Wildcard) Miami 7 (Wildcard) La Capital CF (Wildcard) Murash (Wildcard) SXB (Wildcard) Kunisposrts (Wildcard) Zaytouna (Wildcard) Jynxzi (Wildcard)

Times participantes do Mundial da Kings League (Foto: Reprodução/Kings League)

Primeira partida das equipes brasileiras

Dendele (Brasil) x Jynxzi (Wildcard) Desimpedidos GOTI (Brasil) x Zaytouna (Wildcard) Fúria (Brasil) x Kunisposrts (Wildcard) Fluxo (Brasil) x Futbolistas Locos (Alemanha)

Quando acontece o Mundial da Kings League 2025?

O Mundial da Kings League acontecerá entre os dias 1 e 14 de junho deste ano em Paris, na França. A liga de fut 7 que estreou esse ano no Brasil reunirá 32 times de seis países diferentes que buscam a classificação nas competições nacionais, além de outras seis equipes estrangeiras convidadas. O Brasil será representado por Fúria, Dendele, Fluxo Fc e Desimpedidos GOTI.

Time da Furia foi campeã da Kings League Brasil (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Diferente da Kings League Brasil, que não distribuiu premiação em dinheiro, o torneio internacional promete cifras robustas para os vencedores. Em 2024, o time campeão — o espanhol Porcinos FC — embolsou US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,4 milhões, na cotação atual). O título veio justamente em cima de um brasileiro: o G3X FC.