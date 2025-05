Em visita ao Brasil, Piqué anuncia patrocínio inédito para times da Kings League

Campeão do mundo com a Espanha em 2010 e ídolo do Barcelona, o ex-zagueiro Gerard Piqué ganhou notoriedade no pós-aposentadoria pelo projeto da Kings League, campeonato de fut 7 criado por ele e que está presente em diversos países do mundo. O agora empresário desembarcou no Brasil para anunciar um patrocínio inédito para os quatro times do país que vão disputar a Copa do Mundo de Clubes da Kings League, que começa dia 1º de junho em Paris, na França.

O ex-jogador esteve presente na sede da farmacêutica brasileira Cimed, em São Paulo, para uma entrevista coletiva onde anunciou o acordo comercial com a Lavitan, linha da empresa focada em hidratação, vitaminas e suplementos que pertence à marca do empresário João Adibe. Ao lado do CEO da Cimed, Piqué apresentou o novo patrocínio master para as equipes Furia FC, presidida por Neymar, Dendele FC, Desimpedidos Goti e Fluxo FC.

O presidente global da competição destaca a importância de unir a Kings League a novas marcas e o impacto que isso tem na parte esportiva, já que é mais dinheiro circulando através da liga, o que melhora a estrutura e a capacidade de investimento dos clubes que fazem parte dela.

- Do ponto de vista esportivo, é importante ter parceiro, porque queremos melhorar o produto. Esta foi apenas a primeira temporada, mas no futuro o que queremos é que os jogadores ganhem mais dinheiro, que os clubes ganhem mais dinheiro, que o produto seja de maior qualidade e que os jogadores tenham mais qualidade. E para isso precisamos de parceiros que acreditem no negócio para que possamos fazer mais e, desta maneira, a Kings League cresce ainda mais - afirmou Piqué.

A parceria entre as marcas, por enquanto, é prevista apenas para o patrocínio principal dos clubes na Copa do Mundo de Clubes, sem extensão para o segundo split da Kings League Brasil, que é a segunda competição nacional, realizada a partir do meio do segundo semestre em território brasileiro. Até lá, as projeções podem mudar, principalmente se for levado em consideração a forma como a parceria foi dada.

João Adibe, CEO da Cimed e Lavitan, afirmou que em três semanas foi convencido de que queria se juntar à marca da Kings League e a ideia só surgiu após ser convencido pelo filho. O empresário afirmou que viu o filho assistir partidas da competição em casa e, após insistências do garoto para assistir aos jogos presencialmente em Guarulhos, na arena onde aconteceram os confrontos da liga, viu que o negócio tinha potencial para crescer e associar uma de suas marcas.

- Cheguei para assistir aos jogos cinco da tarde e saí meia-noite. Quando vi a audiência daquilo naquele momento, vi que era diferente. Conectei com meu time de marketing, eles foram lá assistir aos jogos, e, no meio do campeonato, fui entendendo tudo o que estava acontecendo. Hoje estamos aqui, três semanas depois, para fazermos um projeto para mostrar a força do campeonato - explicou o CEO.

Kings League Brasil e Lavitan firmaram parceria para patrocínio dos times que vão ao mundial da competição. (Foto: Divulgação)

Sinal verde para mais parcerias

Piqué afirmou que o início do projeto no Brasil já passa uma visão positiva de quais podem ser os passos da Kings League dentro do país do ponto de vista comercial. Ou seja, o ex-jogador vê o mercado brasileiro como um espaço para explorar mais investimentos a partir de agora.

E a parceria com a farmacêutica nacional atende a uma demanda considerada necessária pelo criados da liga de fut 7, que é se fortalecer dentro de um público mais jovem e consumidor do mercado digital, mas também angariar novos públicos e se fazer presente em gerações mais velhas que, até então, são consumidoras "apenas" do futebol tradicional.

- Para nós, ter parcerias como essa é muito importante para crescer, para que o povo do Brasil nos conheça mais. Agora estão começando a nos conhecer e, obviamente, graças aos streamers e a todo o ambiente digital, pessoas muito jovens nos conhecem, mas gostaríamos de ser mais mainstream e que também fossemos conhecidos por gerações mais velhas, porque, no fim das contas, o futebol todo mundo entende. Quanto mais gente alcançarmos, melhor - completou.

Disputa do Mundial de Clubes

A Copa do Mundo de Clubes da Kings League acontece entre 1º e 14 de junho deste ano, em Paris, na França. A competição vai reunir 32 times, sendo os quatro brasileiros já citados, e pode, pela primeira vez, ter um time do país campeão da disputa de equipes. Em janeiro, o Brasil já se consagrou campeão da Copa do Mundo das Nações, quando teve uma campanha avassaladora contra os adversários e faturou a taça entre os países.

O criador da Kings League ressaltou a importância do comprometimento dos atletas e dos presidentes de cada um dos clubes na competição. Piqué enxerga as figuras como protagonistas e afirma que eles são capazes de movimentar uma grande quantidade de pessoas e de audiência dentro e fora do meio digital.

- Sim, eles são os protagonistas, são os mais importantes. Se eles estão comprometidos, com vontade de fazer show, de estar envolvidos no projeto, de tentar formar o melhor time possível para poder ganhar, isso já é muito importante. Porque, no final, as comunidades de pessoas que os seguem são muito grandes, são muito engajadas em todos os projetos que eles fazem. E, para nós, é muito importante que eles estejam comprometidos - afirmou o espanhol.