Kings League divulga datas do torneio no Brasil; confira

A Kings League Brasil anunciou, na última segunda-feira (17), o calendário oficial para a estreia do torneio no Brasil. Conforme divulgado no evento, a data para o início da disputa inédita em solo brasileiro está marcada para o dia 29 de março, a partir das 18h.

A competição promete trazer confrontos emocionantes para os fãs do esporte. O jogo inicial será entre Nyvelados FC e Desimpedidos Goti. Além disso, a primeira rodada do torneio também contará com o embate entre Dendele FC e FURIA FC. Para este confronto, uma aposta entre os presidentes das duas equipes, avaliada em R$ 50 mil, promete movimentar os bastidores.

Os jogos da Kings League Brazil vão ocorrer ao longo de várias semanas. Todas as partidas terão a cidade de São Paulo como sede. Os confrontos até a terceira rodada do torneio já tem datas e horário marcados. Por outro lado, as partidas da 4ª até a 9ª rodada ainda serão definidos pela organização.

Veja abaixo calendário da Kings League Brasil

1ª rodada – 29 de março

17h – Nyvelados FC x Desimpedidos Goti

18h – Dendele FC x FURIA FC (Aposta de R$ 50 mil entre os presidentes)

19h – Capim FC x Funkbol FC

20h – LOUD SC x Fluxo FC

21h – FC Real Elite x G3X FC

2ª rodada – 30 de março

17h – Dendele FC x Fluxo FC

18h – LOUD SC x Nyvelados FC

19h – FURIA FC x FC Real Elite

20h – Desimpedidos Goti x Funkbol Clube

21h – G3X FC x Capim FC

3ª rodada – 7 de abril

17h – FC Real Elite x LOUD SC

18h – G3X FC x Funkbol Clube

19h – Desimpedidos Goti x Fluxo FC

20h – Dendele FC x Capim FC

21h – FURIA FC x Nyvelados FC

4ª rodada – 14 de abril (horários a definir)

FURIA FC x LOUD SC

Capim FC x Fluxo FC

FC Real Elite x Funkbol Clube

Dendele FC x Nyvelados FC

Desimpedidos Goti x G3X FC

5ª rodada – 21 de abril (horários a definir)

Fluxo FC x Nyvelados FC

Capim FC x FC Real Elite

Dendele FC x Funkbol Clube

Desimpedidos Goti x LOUD SC

G3X FC x FURIA FC

6ª rodada – 26 de abril (horários a definir)

Funkbol Clube x Nyvelados FC

FC Real Elite x Fluxo FC

Dendele FC x G3X FC

Desimpedidos Goti x FURIA FC

Capim FC x LOUD SC

7ª rodada – 28 de abril (horários a definir)

Desimpedidos Goti x Dendele FC

Capim FC x FURIA FC

FC Real Elite x Nyvelados FC

Fluxo FC x Funkbol Clube

G3X FC x LOUD SC

8ª rodada – 3 de maio (horários a definir)

G3X FC x Fluxo FC

Capim FC x Nyvelados FC

Desimpedidos Goti x FC Real Elite

Dendele FC x LOUD SC

Funkbol Clube x FURIA FC

9ª rodada – 5 de maio (horários a definir)

Capim FC x Desimpedidos Goti

Dendele FC x FC Real Elite

Fluxo FC x FURIA FC

Funkbol Clube x LOUD SC

G3X FC x Nyvelados FC