Desejado por Neymar no Santos, Kelvin Oliveira anuncia decisão sobre o futuro

Desejado por Neymar para se tornar jogador do Santos, Kelvin Oliveira, o K9, tomou a decisão para seu futuro na carreira. O craque do fut 7 seguirá atuando na modalidade e será mais uma vez reforço do time G3X, do qual agora também é presidente junto ao streamer Gaulês. O anúncio foi feito na noite desta segunda-feira (24) durante a cerimônia de lançamento da Kings League Brasil.

No evento, Gaulês já havia dado pistas sobre a permanência do atleta. Com um sorriso no rosto, falou sobre a importância de K9 para seu time e que fez de tudo para manter Kelvin em seu time.

- Fiz o maior esforço da minha vida e considero que fiz um bom trabalho. Trabalhei bastante nas últimas semanas, é muita pressão. Ninguém esperava que um time da Kings League estaria negociando com um clube de futebol, com um dos maiores atletas da nossa geração (Neymar). É muito gratificante poder viver isso que a gente está vivendo e mostrar que a Kings League é um esporte, que vai ter atletas que vão ser sondados por grandes clubes - disse Gaulês.

O próprio Kelvin destacou o peso de ser um jogador de fut 7 sendo cotado para jogar em um time profissional. Apesar de já ter tido passagens curtas na base e em times profissionais como Grêmio - onde apenas fez treinos ao lado do time - o melhor jogador do mundial da Kings League 2025, o convite de Neymar balançou o atacante.

Quem é Kelvin Oliveira, o K9?

Natural de Minas Gerais, Kelvin Oliveira tinha o sonho de se tornar jogador profissional de futebol e chegou a passar pelas categorias de base do Cruzeiro e do Milan-ITA. Em 2021, Kelvin foi eleito o melhor jogador do mundo no Fut7. Na modalidade, o atacante defendeu o Grêmio e teve destaque, o que fez a diretoria dar uma chance ao atleta entre os profissionais durante treinos em 2023. Contudo, o jogador não foi aproveitado por Renato Gaúcho no time.

Kelvin disputou a Copa do Mundo de Clubes da Kings League pela "G3X" e foi vice-campeão, sendo eleito melhor jogador do torneio, com 13 gols e sete assistências. Em janeiro, o jogador comandou o Brasil na conquista da primeira Copa do Mundo de Nações da Kings League. Ao todo, foram 19 gols anotados em cinco jogos disputados. Na final, K9 balançou as redes da Colômbia cinco vezes.