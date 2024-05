Militão abre novo processo contra Karoline Lima e pede multa em dinheiro; entenda o novo caso

Militão e Karoline estão protagonizando ataques e polêmicas nos últimos dias (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/05/2024 - 13:20 • São Paulo (SP)

Éder Militão abriu um novo processo contra Karoline Lima pedindo para que ela parasse de mencionar o nome do jogador do Real Madrid nas redes sociais. Segundo o argumento levantado pela defesa do atleta, o que é exposto pela influenciadora 'fere a reputação de Militão'. A informação foi dada pelo portal 'Gossip do Dia'.

- As atitudes da ré [Karoline] são absolutamente desprovidas de verdade, com intuito único e exclusivo de expor o autor e desprestigiá-lo como pai e como homem. […] Além de expor gravemente a imagem da filha, ainda narra episódios e cria histórias absolutamente infundadas no que tange ao autor, pretendendo humilhá-lo publicamente, maculando sua honra e imagem perante terceiros, descrevendo-o como homem sem caráter, que teria abandonado abruptamente a família e evidentemente causando danos reflexos à filha - acusa a defesa de Militão.

Além disso, também foi criticada a exposição de Cecília, filha de quase dois anos do ex-casal. Conforme o informado, 'estariam transformando ela em uma celebridade'. O jogador acusou a influenciadora de 'alienação parental'.

(Foto: Divulgação/Instagram)

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

➡️A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

A defesa pediu para que Karoline se retratasse publicamente e apagasse os conteúdos postados nos últimos dias a respeito do jogador. Quanto ao nome de Cecília, o pedido é que não seja veiculada a imagem da criança nas redes sociais, além de uma multa de R$ 2 mil por dia.