Ex de Militão manda recado para Karoline Lima sobre filhos com Léo Pereira

Tainá Castro, casada com Éder Militão e ex-esposa de Léo Pereira, fez um pedido a Karoline Lima, atual parceira do zagueiro do Flamengo. A solicitação feita por intermédio de Diego, irmão do jogador rubro-negro, pede que Karoline não publique fotos dos filhos do ex-casal em suas redes sociais. Segundo a "Gossip do Dia", que noticiou em primeira mão, a influencer não irá se pronunciar sobre o caso.

Léo Pereira e Tainá têm dois filhos, Helena e Matteo, enquanto Karoline e Militão são pais de Cecília. Além das tensões pessoais, há disputas legais envolvendo a guarda dos filhos entre o rubro-negro e a ex-mulher, assim como entre Militão e Karoline. A situação piorou quando a influencer mudou-se para o Rio de Janeiro com Léo, acarretando, inclusive, em acusações de exploração da imagem da filha para benefício próprio.

Relacionamento de Léo Pereira com Karoline Lima

Léo Pereira completou um ano de namoro com a influenciadora Karoline Lima na última quarta-feira (5). Os rumores da união do casal começaram a surgir em dezembro de 2023. Desde o início do relacionamento, a influenciadora foi abraçada pela torcida do Flamengo, que a elegeu como um das "musas do clube". Não à toa, o zagueiro recebeu um apelido carinho de parte dos torcedores: "Karolino", em homenagem à amada.

