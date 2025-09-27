Relembre momentos marcantes do namoro entre Léo Pereira e Karoline Lima

Em entrevista ao Metrópoles, Karoline Lima anunciou a separação com o zagueiro do Flamengo, Léo Pereira, nesta sexta-feira (26). Diante disso, o Lance! resolveu fazer uma linha do tempo e relembrar as principais repercussões do relacionamento entre o jogador e a influenciadora.

Início midiático

Antes de anunciar um relacionamento com o zagueiro rubro-negro, Karoline foi casada com Éder Militão, com quem teve uma filha: Cecília. Em meio às polêmicas do antigo casal, Léo Pereira anunciou a separação da modelo Tainá Castro, mãe de seus dois filhos: Helena e Matteo, e oficializou o namoro com a influenciadora.

Éder Militão e Karoline Lima namoraram entre 2021 e 2022, e o conturbado término, que envolveu até processo judicial, foi anunciado quatro dias antes do nascimento da filha dos dois. A influenciadora assumiu namoro com o jogador Léo Pereira, do Flamengo, em fevereiro, e em maio, Militão assumiu relacionamento com Tainá, ex de Léo Pereira. De cara, a situação chamou a atenção de internautas nas redes sociais.

Desde o início do relacionamento, Karoline foi abraçada pela torcida do Flamengo. Não à toa, o zagueiro recebeu um apelido carinhoso de parte dos torcedores: "Karolino", em homenagem à amada.

Karoline presente em um jogo do Flamengo, no Maracanã (Foto: Reprodução/Instagram)

Alfinetadas nas redes sociais

Na primeira declaração para Léo Pereira, a influenciadora fez questão de alfinetar seu ex-marido. Através das redes sociais, ela agradeceu por ter conhecido o jogador do Flamengo e o classificou como "homem de verdade".

- Antes de tudo, eu preciso me desculpar. Me desculpar porque muitas vezes abri a boca pra dizer que eu era melhor sozinha. O Léo me mostrou quem é a verdadeira Karoline. Eu nunca fui nada do que eu achava que era. Eu não tenho nem metade dos defeitos que eu achei que eu tinha. Com o Léo, a vida é leve. É gostosa, divertida, é uma aventura. Quantas e quantas vezes ele me agradeceu por estar com ele, me agradeceu por fazer ele feliz… Ah amor, se você soubesse que a pessoa mais agradecida do mundo sou eu. Eu te amo por tudo que você é pra mim, pros nossos filhos, pra nossa família. Eu te amo por ser um homem de verdade, parceiro, compreensível, que me apoia e me admira. Que tem orgulho de mim, e eu de você - destacou.

Embates entre os casais

No início do ano, Tainá Castro pediu que Karoline deixasse de postar fotos de seus filhos com Léo Pereira em suas redes sociais. Após o assunto repercutir, a influenciadora fez um pronunciamento em suas redes sociais.

Karoline questionou o pedido da antiga companheira do zagueiro do Flamengo e pontuou sobre o fato de Tainá também realizar publicações com imagem de Cecília, filha dela com Éder Militão.

Clima tenso na reta final

Nas últimas semanas, o ex-casal viveu momentos de tensão quando Tainá Castro, ex-mulher de Léo Pereira, veio a público expor o zagueiro. A 'treta' mais recente foi desencadeada por uma intimação judicial recebida pelo zagueiro do Flamengo, relacionada a uma suposta dívida de pensão alimentícia. Karoline e Tainá deram versões conflitantes sobre o caso, trocando acusações públicas nas redes sociais.

O conflito entre o defensor rubro-negro e Tainá é antigo, mas se intensificou em agosto. No final do mês, Tainá divulgou comunicado oficial para esclarecer questões relacionadas ao pagamento de pensão alimentícia de seus filhos com o zagueiro, Helena e Matteo.

O documento confirma que o jogador do Flamengo efetuou um depósito financeiro depois de receber notificação judicial sobre valores pendentes, reconhecendo assim a existência da dívida. Contudo, segundo o comunicado, Léo Pereira não realizou o pagamento integral do montante estipulado na intimação judicial, questionando parte do valor cobrado.