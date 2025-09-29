Karoline Lima abre o jogo sobre separação de Léo Pereira: ‘Amor se modifica’

A influenciadora Karoline Lima abriu o jogo sobre a recente separação do jogador Léo Pereira, do Flamengo. Os dois se separaram na última sexta-feira (26), depois de quase dois anos de relacionamento. O casal morava junto e compartilhava de maneira ativa a rotina nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Em contato com a reportagem do portal "Leo Dias", a influenciadora foi sincera sobre o término. Karoline retornava de viagem e se encontrava no Aeroporto Santos Drumond, quando afirmou que ainda ama o zagueiro do Flamengo, mas não confirmou um possível retorno do relacionamento.

- Claro, que ainda existe amor. Se eu falar que não, é porque nunca amei. Vamos ser sinceros. Acho que é muito estranho uma pessoa terminar e no outro dia dizer que não ama a outra pessoa. Mas acho também, que o amor se modifica. O amor tem que se encaixar em outras áreas da vida também - iniciou Karoline Lima, antes de completar.

continua após a publicidade

- Quero me ver feliz em primeiro lugar. Isso, independente de com quem ou por onde. Não estou procurando por ninguém, não estou desesperada. Estou vivendo um dia de cada vez. Me respeitando. O amanhã a Deus pertence - concluiu.

Relacionamento de Léo Pereira e Karoline Lima

O antigo casal começou a se relacionar em setembro de 2023. Na época, o zagueiro do Flamengo havia se separado recentemente da antiga companheira Tainá Castro. Já Karoline Lima, também se encontrava solteira após período de relacionamento com o também jogador Éder Militão.

continua após a publicidade

Posteriormente, o zagueiro do Real Madrid começou a se relacionar com a antiga companheira de Léo Pereira. Durante o período, os dois casais protagonizaram momentos de desentendimento nas redes sociais. Karoline e Tainá foram as principais personagens dos conflitos públicos. Elas chegaram em diferentes momentos colecionar troca de farpas na internet.

O motivo do recente término entre Léo Pereira e Karoline Lima segue sem ser revelado. Ambos adotaram discrisão para tratar do assunto e finalizar o relacionamento sem grande envolvimento midiático.