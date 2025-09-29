Benja dá opinião forte sobre chance do Flamengo ser campeão brasileiro

O jornalista Benjamin Back deu uma opinião forte sobre a possibilidade do Flamengo se sagrar campeão brasileiro em 2025. O Rubro-Negro aumentou sua distância para o segundo colocado, neste domingo (28), ao vencer o Corinthians por 2 a 1.

continua após a publicidade

- Mais três rodadas e o Flamengo abrirá uma vantagem que será o campeão brasileiro em novembro! Ou antes até - publicou o jornalista no X.

➡️Torcedores do Flamengo pedem contratação de jogador do Corinthians: ‘Subestimado’

A opinião foi dada depois da vitória do Flamengo, de virada, para cima do Corinthians. O Timão chegou a abrir o placar com Yuri Alberto, mas viu Arrascaeta e Luiz Araújo virarem o jogo com dois belos gols na metade final do segundo tempo.

Com o resultado, o time carioca disparou na liderança do Campeonato Brasileiro, com 54 pontos. Para melhorar a situação, Cruzeiro e Palmeiras, segundo e terceiro colocados, perderam na rodada. O Cabuloso tem 50 pontos, e o Verdão 49.

continua após a publicidade

Benjamin Back deu opinião forte sobre o Flamengo no Brasileirão (Foto: Reprodução)

Confira postagem de Benjamin Back

Como foi o jogo entre Corinthians e Flamengo

O Corinthians foi mais intenso no início da partida do que o Flamengo. Com uma mudança na formação e Breno Bidon atuando como armador, os comandados de Dorival Júnior tiveram mais presença no ataque. O volume de jogo foi tanto que, aos dez minutos, após Yuri Alberto chutar na trave, Bidon foi derrubado por Léo Pereira e o árbitro assinalou o pênalti.

Foi aí que começou a noite de altos e baixos de Yuri Alberto. Sem marcar desde maio, o atacante foi o responsável pela cobrança, arriscou uma cavadinha e Rossi segurou com facilidade. Mesmo após o erro, o Corinthians seguiu dominante no ataque, mas sem conseguir matar o jogo.

continua após a publicidade

Três minutos depois, Yuri Alberto teve a chance de se redimir ao sair cara a cara com Rossi, mas o goleiro do Flamengo defendeu. Cabisbaixo, o atacante foi consolado pelos companheiros, e até teve seu nome gritado pela torcida. Ainda na primeira etapa, o camisa teve duas boas chances, mas não conseguiu marcar. O Flamengo melhorou no final, chegou a ter uma chance com Samuel Lino, mas a bola foi para fora.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

No primeiro minuto da etapa final, Gui Negão acionou Yuri Alberto no campo de ataque. O camisa 9 fintou Léo Ortiz, invadiu a área e bateu forte, sem chances para defesa de Rossi. Foi o primeiro gol do atacante em quatro meses.

A história de superação de Yuri Alberto foi interrompida pela melhora do Flamengo. Aos nove minutos, Carrascal passou para Arrascaeta, que mesmo bem marcado, finalizou no canto e empatou o jogo para a equipe carioca.

A equipe de Filipe Luís melhorou após o gol, passou a ter mais a posse de bola e criou boas chances para virar. Em uma delas, Bruno Henrique cruzou para a área, mas ninguém completou às redes. O Timão respondeu com Gui Negão, mas o jovem finalizou para fora.

O Flamengo seguiu com mais ímpeto no ataque, circulando na frente da área do Corinthians, ate que encontrou o gol, no final da partida. Aos 42 minutos, após boa trama ofensiva, Luiz Araújo finalizou no canto e virou o placar. Jogão entre Corinthians e Flamengo.