Ídolo da Seleção Brasileira é sincero sobre Neymar: ‘Sabe muito bem’

Durante a Partida do Coração Brasil x Itália, evento beneficente realizado nesta sexta-feira (10) no Maracanã, o ex-meia Gerson, o “Canhotinha de Ouro”, comentou sobre a situação de Neymar na Seleção Brasileira e afirmou que o camisa 10 ainda é indispensável — desde que esteja em boas condições físicas.

— O Neymar tem vaga em qualquer seleção, desde que ele queira. Ele tem que entrar em forma. Acredito que um jogador sabe muito bem disso. Você se machuca, aí fica um tempo fora — um mês, quinze dias… Pra voltar, tem que estar em condição física pra sustentar aquilo. Ainda mais ele, que é quem tem que carregar o time.

O ex-jogador, que participou da confraternização entre craques brasileiros e italianos, destacou a importância de Neymar manter o foco na recuperação para voltar a ser protagonista da Seleção nos próximos compromissos e ciclos de Copa.

Como foi a goleada da Seleção Brasileira?

Mesmo debaixo de muita chuva e de um estádio com cerca de 65 mil torcedores apoiando a Coreia do Sul, o Brasil foi dominante desde o início do jogo em Seul. Os sul-coreanos, que ocupam a 23ª colocação no ranking da Fifa (a Seleção Brasileira é a 6ª), se preocuparam muito em fechar a defesa e permitiram que o time de Ancelotti jogasse com as linhas avançadas, e isso foi decisivo.

O Brasil entrou em campo contra a Coreia do Sul com um quarteto ofensivo, formado por Rodrygo, Estevão, Vini Jr e Matheus Cunha. Além deles, a dupla de volantes Casemiro e Bruno Guimarães se aproximava a todo momento da grande área. Eles, inclusive, deram as assistências para os dois gols do primeiro tempo: Bruno Guimarães, aos 12, deu lindo passe entre os zagueiros para Estêvão abrir o marcador; e Casemiro, aos 41, deixou Rodrygo em condições de marcar seu oitavo gol em 34 partidas pela Seleção.

