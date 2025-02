Justiça manda soltar motorista de aplicativo e decreta fim da custódia de Igor Melo

A Justiça do Rio de Janeiro tomou a decisão de soltar o motociclista de aplicativo Thiago Marques Gonçalves. Foi determinado também o fim da custódia de Igor Melo, jornalista dono do canal "Informe Botafogo", no YouTube, que foi baleado e está internado em estado grave no Hospital Getúlio Vargas. A medida foi tomada em audiência de custódia na tarde desta terça-feira (25).

continua após a publicidade

Os dois homens foram acusados de envolvimento em um assalto na noite de domingo (23), na Penha, na Zona Norte.

O que se sabe até agora sobre o caso de Igor Melo, jornalista baleado por PM

Igor Melo, jornalista dono do canal "Informe Botafogo", no YouTube, foi baleado por um policial militar da reserva (que assumiu a autoria dos disparos), nesta segunda-feira (24), na Penha, Zona Norte do Rio de Janeiro. Após terminar seu expediente como garçom, Igor solicitou uma corrida de moto no aplicativo de "99 Moto", quando foi alvejado. Igor Melo está estável.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

🔍Identificação dos suspeitos

Carlos Alberto de Jesus - autor dos disparos, segundo a Polícia Militar. Thiago Marques Gonçalves - motoqueiro que levava Igor Mello na garupa. Igor Melo - jornalista atingido por disparos, sob investigação de roubo.

🏍️Esposa do policial afirma ter reconhecido motoqueiro

Na delegacia, a mulher que teve o celular roubado, esposa do policial militar da reserva, afirmou que o mototaxista Thiago Marques Gonçalves, de 24 anos, foi o autor do roubo. O motoqueiro não foi atingido pelos disparos da arma de fogo, mas se feriu na queda da motocicleta.

continua após a publicidade

🏥Marina Moura atualiza estado de saúde do marido

Através das redes sociais e em entrevista à rádio CBN, Marina atualizou o estado de saúde do marido. Ela revelou que não pode mais entrar em contato com Igor, uma vez que ele está sendo mantido sob custódia no Hospital Getúlio Vargas.

- Ele passa a maior parte do tempo dormindo, mas quando acorda já começa a dizer que não tem culpa de nada. Ele conversou comigo depois da cirurgia, eu falei com ele, tava consciente, orientado, respirando bem, saiu extubado da cirurgia e o médico disse que só por isso já foi uma grande vitória - explica Marina Moura, esposa e mãe do filho de Igor Melo.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo se manifesta sobre caso de Igor Melo, jornalista baleado por PM

👮Carlos Alberto, policial autor dos disparos, presta depoimento

O policial aposentado que disparou contra o jornalista declarou em depoimento na 22ª Delegacia de Polícia (Penha) que acreditou ter visto uma arma nas mãos de Igor, quando estava na garupa da moto.

Segundo o policial Carlos Alberto, outros motoristas presentes no local teriam relatado que Thiago Marques e Igor Melo estavam realizando um arrastão. No entanto, policial também afirmou que não localizou o celular "roubado" nem a suposta arma que Igor estaria carregando. Gravações de câmeras de segurança mostram o instante em que Igor montou na garupa da moto, logo após sair do bar onde trabalha.

Botafogo se manifesta sobre caso de Igor Melo, jornalista baleado por PM

- O Botafogo deseja força e uma pronta recuperação ao torcedor, estudante e trabalhador Igor Melo, que encontra-se hospitalizado após ser baleado enquanto deixava o trabalho e retornava para casa. O Clube cobra justiça e elucidação dos fatos! Igor participou de inúmeros atendimentos à imprensa realizados pelo Clube e atuou sempre com profissionalismo e respeito com atletas, funcionários e colegas de profissão. Estamos juntos em pensamento positivos! - disse o comunicado do Botafogo.