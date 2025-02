Botafogo se manifesta sobre caso de Igor Melo, jornalista baleado por PM

O Botafogo se manifestou sobre o caso do jornalista Igor Melo, que foi baleado por um policial militar da reserva no último fim de semana. O clube prestou solidariedade ao torcedor e cobrou esclarecimentos dos órgãos responsáveis.

- O Botafogo deseja força e uma pronta recuperação ao torcedor, estudante e trabalhador Igor Melo, que encontra-se hospitalizado após ser baleado enquanto deixava o trabalho e retornava para casa. O Clube cobra justiça e elucidação dos fatos! Igor participou de inúmeros atendimentos à imprensa realizados pelo Clube e atuou sempre com profissionalismo e respeito com atletas, funcionários e colegas de profissão. Estamos juntos em pensamento positivos! - disse o comunicado do Botafogo.

Dono da página "Informe Botafogo", Igor Melo foi baleado na garupa de um mototáxi ao sair de uma casa de shows em que trabalhava, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro. O profissional se encontra sob custódia da Polícia Militar no Hospital Getúlio Vargas.

Estudante de jornalismo Igor Melo (Foto: Reprodução)

Veja a nota da PM sobre o caso do torcedor do Botafogo

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado da Polícia Militar informa que, de acordo com o comando da 16º BPM (Olaria) policiais militares foram à Av. Lobo Júnior, na Penha, para verificar uma ocorrência de invasão a domicílio. No local, os agentes constataram que dois suspeitos, que trafegavam em uma motocicleta, foram alvos de disparos de arma de fogo provenientes de um veículo desconhecido.

Um dos ocupantes foi atingido e socorrido ao Hospital Estadual Getúlio Vargas. O caso foi registrado na 22ª DP, onde um policial militar da reserva se apresentou como o autor dos disparos. Sua esposa teria reconhecido o condutor da moto como um dos responsáveis pelo roubo do seu aparelho celular. Um dos homens foi preso, enquanto o ferido permaneceu sob custódia no referido hospital.