O Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) soltou o comentarista esportivo Abrilino Fernandes Gomes, conhecido como Fernando Gomes, integrante da então rádio Transamérica e agora rádio TMC, na noite de segunda-feira (13). Ele tinha sido preso preventivamente na quinta-feira (9) por pedido do Ministério Público do Paraná (MP- PR) e agora responderá em casa, mas com uso da tornozeleira eletrônica.

Fernando Gomes acabou detido em uma operação que investiga desvios de recursos da Saúde de Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O jornalista de 77 anos é sócio de uma das empresas investigadas de desviar recursos públicos mediante pagamento de propina e foi acusado de ser o lobista.

Em decisão do desembargador Kennedy Josué Greca de Mattos, da 2ª Câmara Criminal, Fernando Gomes está proibido de manter contato com os demais investigados na operação Fake Care. Ele ainda precisa de autorização da Justiça para sair de casa para compromissos médicos, já que o Complexo Médico Penal (CMP) reconheceu que não possui condições para tratá-lo de forma adequada.

Por fim, a ação também afastou Fernando Gomes do cargo comissionado na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), com salário bruto de R$ 18.831,43. Contudo, o jornalista já tinha sido exonerado em 12 de setembro por "motivos pessoais".

A operação que prendeu Fernando Gomes, comentarista esportivo

A operação Fake Care prendeu cinco pessoas por um suposto esquema de corrupção ativa e passiva, contratação direta ilegal, peculato e lavagem de dinheiro. De acordo com o MP-PR, os desvios já causaram prejuízo superior a R$ 10 milhões aos cofres públicos de Fazenda Rio Grande.

A investigação revelou que a organização criminosa atuava por meio de um modelo de contratação direcionada de empresa que fornecia serviços de testagem domiciliar (testes rápidos) e levantamento estatístico, valendo-se desse estratagema para desviar recursos públicos com a participação de servidores públicos do alto escalão mediante o pagamento de propina.

Além de Fernando Gomes, a operação Fake Care prendeu o prefeito de Fazenda Rio Grande, Marco Marcondes, o secretário de Fazenda, Francisco Roberto Barbosa, o empresário Samuel Antônio da Silva Nunes e o auditor do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR), Alberto Martins de Faria - esse último apontado como o líder.

Quem é Fernando Gomes, comentarista esportivo?

Nascido no Rio Grande do Sul, em 1947, Fernandes Gomes começou a carreira em Bagé, no interior do RS, como auxiliar de plantão, na década de 1960. Depois, ele foi para a Rádio Farroupilha, em Porto Alegre, além de veículos em Cascavel e Apucarana, no Paraná.

Após um período na política, Fernando Gomes trabalhou na TV Tarobá, em 1978, e se mudou para Curitiba para ser comentarista da Rádio Clube, quatro anos depois. O profissional também foi contratado para ser narrador da CNT e apresentou o Mesa Redonda, programa tradicional no estado.

Desde 2001, Fernando Gomes trabalha como comentarista na rádio Transamérica, que virou rádio TMC nesta semana.

Veja a nota de Fernando Gomes

“O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná substituiu a prisão preventiva de Fernando Gomes por medidas cautelares diversas e menos gravosas, permitindo que ele responda ao processo em sua casa, sob condições estabelecidas pela Justiça.

Fernando Gomes nega veementemente as acusações que lhe são imputadas, e sua soltura representa o primeiro passo para a plena demonstração de sua inocência.

Profissional amplamente reconhecido por sua trajetória no jornalismo e na crônica esportiva, Fernando sempre pautou sua vida pela ética, pelo respeito e pela dedicação à comunicação. Sua história é marcada por décadas de trabalho sério, pela contribuição ao debate esportivo nacional e pelo carinho conquistado de colegas, leitores e ouvintes em todo o país.

A defesa acompanha atentamente o caso e confia que todos os fatos serão devidamente esclarecidos, dentro da legalidade e do mais absoluto respeito à Justiça.

Neste momento, a defesa reitera a necessidade de serenidade e respeito à pessoa de Fernando Gomes e à sua família, evitando julgamentos precipitados e preservando o direito de defesa e a dignidade humana".

Veja a nota da rádio Transamérica, agora rádio TMC

"As investigações que sustentam a operação denominada Fake Care não tem qualquer relação com as atividades da Rádio Transamérica. O inquérito transcorre no âmbito pessoal, sem qualquer vínculo com as atividades profissionais dos representados na programação da Transamérica".