Europeus se impressionam com atuação de Cristiano Ronaldo: ‘Uma loucura’

Jogando diante de sua torcida, a seleção de Portugal vai garantindo a invencibilidade nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, com direito a dois gols de Cristiano Ronaldo. Ainda na primeira etapa, o camisa 7 virou a partida contra a Hungria e foi bastante exaltado nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Com 100% de aproveitamento no Grupo F, Portugal segue em busca da classificação para a próxima edição da Copa do Mundo, que acontece nos Estados Unidos, México e Canadá. Em menos de 25 minutos, o astro português balançou as redes duas vezes e chegou ao 948º gol em sua carreira, restando apenas 52 para o milésimo.

Nas redes sociais, os torcedores se impressionaram com a atuação de Cristiano Ronaldo. Segundo um dos internautas, assistir ao craque português é como uma sessão de terapia. Confira abaixo.

continua após a publicidade

Tradução: Você não pode impedir Ronaldo de marcar gols

Tradução: Ronaldo faz o futebol parecer muito bonito. O maior de todos os tempos

Tradução: Assistir Ronaldo é uma terapia

Tradução: Cristiano Ronaldo carregar Portugal nas costas aos 40 anos é uma loucura. É ainda mais louco como fizeram com ele na última Copa do Mundo, quando ele realmente teria ajudado a seleção.

Tradução: A idade é com um bom vinho

Com o resultado parcial, Portugal vai garantindo a invencibilidade nas eliminatórias europeias e vê o sonho da classificação cada vez mais próximo. Na próxima data Fifa de novembro, a equipe visita a seleção da Irlanda.

continua após a publicidade

Cristiano Ronaldo comemora gol diante da Hungria (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)







