Europeus se impressionam com atuação de Cristiano Ronaldo: ‘Uma loucura’
Atacante voltou a marcar pelas Eliminatórias Europeias
Jogando diante de sua torcida, a seleção de Portugal vai garantindo a invencibilidade nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, com direito a dois gols de Cristiano Ronaldo. Ainda na primeira etapa, o camisa 7 virou a partida contra a Hungria e foi bastante exaltado nas redes sociais.
Com 100% de aproveitamento no Grupo F, Portugal segue em busca da classificação para a próxima edição da Copa do Mundo, que acontece nos Estados Unidos, México e Canadá. Em menos de 25 minutos, o astro português balançou as redes duas vezes e chegou ao 948º gol em sua carreira, restando apenas 52 para o milésimo.
Nas redes sociais, os torcedores se impressionaram com a atuação de Cristiano Ronaldo. Segundo um dos internautas, assistir ao craque português é como uma sessão de terapia. Confira abaixo.
Tradução: Você não pode impedir Ronaldo de marcar gols
Tradução: Ronaldo faz o futebol parecer muito bonito. O maior de todos os tempos
Tradução: Assistir Ronaldo é uma terapia
Tradução: Cristiano Ronaldo carregar Portugal nas costas aos 40 anos é uma loucura. É ainda mais louco como fizeram com ele na última Copa do Mundo, quando ele realmente teria ajudado a seleção.
Tradução: A idade é com um bom vinho
Com o resultado parcial, Portugal vai garantindo a invencibilidade nas eliminatórias europeias e vê o sonho da classificação cada vez mais próximo. Na próxima data Fifa de novembro, a equipe visita a seleção da Irlanda.
