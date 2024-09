Mbappé começou a partida contra a Bélgica no banco por escolha do treinador (Foto: Franck FIFE/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/09/2024 - 11:54 • Rio de Janeiro

A França venceu a Bélgica por 2 a 0 em jogo válido pela segunda roda da Liga das Nações, com Mbappé no banco durante maior parte da partida. O atacante, quem vem sendo muito criticado pelos torcedores franceses, deu declarações que desagradaram Bixente Lizarazu, campeão do mundo em 1998 pela França.

O camisa 10 da França afirmou que as críticas feitas pelos torcedores é 'a menor de suas preocupações'. Sobre a fala de Mbappé, Lizarazu respondeu indignado sobre a insensibilidade do jogador:

- Não pode ser insensível aos sentimentos dos torcedores franceses. A entrevista coletiva de Mbappé me surpreendeu e me envergonhou. As palavras foram inadequadas, não é a fala de um líder e muito menos as de um capitão... Você tem que tentar responder, dar esperanças, isso faz parte do trabalho e do vínculo emocional que deve ter com seu público.

Mbappé foi o artilheiro da Copa do Mundo de 2022 (Foto: Franck FIFE/AFP)

Ainda sobre Mbappé, na opinião do ex-jogador, ele 'já não assusta como antes. Nessa segunda-feira (09), o atacante começou a partida contra a Bélgica no banco por opção técnica de Didier Deschamps e viu seu substituto ficar com o protagonismo da partida.

- Ele já não é tão explosivo ou decisivo como era. Continua sendo um ótimo artilheiro, ótimo jogador, claro, mas não assusta como antes. Para mim, é consequência de uma situação extremamente conflituosa com seu antigo clube, onde o extra-campo prevaleceu sobre o atleta. Para mim, ser jogador também significa pensar em preservar a saúde mental... a guerra psicológica que ele e o PSG travaram teve um impacto enorme - completou Lizarazu.

O que disse Mbappé?

- Estou em uma fase da vida e carreira em que já não percebo [as críticas]. Venho, jogo e tento dar o meu melhor para ajudar a equipe. O que as pessoas pensam é a menor das minhas preocupações - declarou o camisa 10 sobre as críticas da torcida francesa.

