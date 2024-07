Pogba em ação pela Juventus (Foto: Marco Bertorello/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/07/2024 - 12:48 • Turim (ITA)

Suspenso por doping, Paul Pogba manifestou desejo forte de voltar a jogar futebol. Fora dos gramados desde setembro de 2023 por uso de testosterona, o meio-campista francês está cumprindo o primeiro de seus quatro anos de suspensão, mas já mira o retorno.

- Eu ainda não estou acabado, tenho uma vontade incrível de retornar. Ainda sou jogador da Juventus. Penso que estão à espera do resultado do recurso, mas tem que perguntar para a diretoria - afirmou o jogador, em entrevista à Sky Sports italiana.

A punição aplicada ao jogador aconteceu logo no começo da temporada 2023-24. Na estreia da Juve no Campeonato Italiano, diante da Udinese, o atleta testou positivo para o andrógeno, sendo sancionado por quatro anos. Após isso, apresentou recurso na Corte Arbitral do Esporte (CAS), aguardando recurso.

O contrato de Pogba com a Velha Senhora tem duração até o final do primeiro semestre de 2026. Somando as duas passagens pelo futebol italiano, são 190 partidas realizadas, com 34 gols e 41 assistências, além de quatro títulos do Scudetto.

Pogba, suspenso por doping, é desfalque da França na Eurocopa (Foto: AFP)