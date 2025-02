Justiça colombiana condena responsável por sequestro de pai de Luis Díaz

A Justiça colombiana condenou Marlon Brito Bolívar, na última quinta-feira (6), por ter sido o responsável do sequestro de Luis Manuel Díaz, pai de Luis Díaz, do Liverpool. A decisão da corte do país definiu que o homem deverá ficar em cárcere privado pelos próximos cinco anos.

A sentença inclui ainda uma multa de 400 salários mínimos, equivalente a aproximadamente 135 mil dólares, e a proibição de exercer direitos e funções públicas por 60 meses. Vale destacar, que durante o processo, que ocorreu nos últimos meses, Marlon Brito se declarou culpado pelo crime. Ele é ligado ao grupo guerrilheiro Exército de Libertação Nacional (ELN).

O Ministério Público da Colômbia esclareceu que a função de Bolívar era essencial para a operação, responsável por coletar informações e coordenar a logística para o transporte das vítimas ao cativeiro. Além do rapaz condenado, outros membros do grupo de guerrilheiros, não identificados, também teriam participado do ato.

O sequestro

O crime aconteceu no último dia 28 de outubro de 2023, em Barrancas, La Guajira, quando Luis Manuel Díaz e sua esposa foram interceptados pelos sequestradores. Cilenis Marulanda, mãe do jogador, foi liberada imediatamente pelos criminosos. Ele foi liberado após 12 dias na cidade de Valledupar (COL).

- Primeiramente quero agradecer a Deus por esta segunda oportunidade de me trazer de volta para casa. Quero agradecer ao povo de Barrancas, La Guajira e Colômbia pelo grande apoio que trouxeram à nossa família. Obrigado, eu amo vocês e em breve terei a oportunidade de cumprimentá-los e abraçá-los. Muito obrigado, muito obrigado - disse Luis Manuel após ser liberado pelos criminosos.

