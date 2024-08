Qual é o salário de Luis Díaz, alvo do Barcelona, no Liverpool?

Um dos destaques do Liverpool, o colombiano Luis Díaz entrou na mira do Barcelona, que vai ter que desembolsar 60 milhões de euros (R$ 361 milhões) se quiser contratar o atacante. De acordo com o portal "The Athletic", da Inglaterra, o clube inglês estaria aberto a negociar o jogador a partir desse valor. Mas qual é o salário de Luis Díaz no Liverpool?