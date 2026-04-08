Sem Luis Roberto e Villani, veja quem narra Flamengo e Palmeiras na Globo

Palmeiras e Flamengo farão seu primeiro jogo pela fase de grupos da Copa Libertadores na noite desta quarta-feira (8), às 21h30 (horário de Brasília). Desta vez, Gustavo Villani e Luis Roberto ficarão de fora da transmissão, sendo substituídos por Rogério Correa e Everaldo Marques, respectivamente.

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Luis Roberto estará afastado nos próximos meses, ficando fora da Copa (Foto: Divulgação/Globo)

Por que a Globo precisou trocar os narradores?

Em primeiro momento, Luis Roberto estaria presente na transmissão, tanto nos jogos da Libertadores, quanto nos da Copa do Mundo. No entanto, na última terça-feira (7), o narrador anunciou nas redes sociais o afastamento temporário para o tratamento de um neoplasia (tumor) na cervical, sem previsão de retorno.

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Este anúncio confirmou que o jornalista ficará de fora da Copa do Mundo. A emissora ainda decidirá quem irá substituir Luis para esta edição da competição.

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Gustavo Villani ficará de fora por um motivo diferente, o narrador está em período de férias, e também não há retorno anunciado. Com isso, a transmissão da Globo de Junior Barranquilla e Palmeiras contará com a voz de Rogério Correa, que estará acompanhado dos comentaristas Caio Ribeiro e Ricardinho.

Para o jogo do Flamengo, a emissora decidiu escalar a narração de Everaldo Marques, contando com análises de Maestro Junior e Roger Flores.

Streaming de Palmeiras e Flamengo

A GE TV também contará com uma novidade no time de transmissões para a noite de estreia da Libertadores: Bruno Cantarelli irá narrar o jogo do Palmeiras, ao lado de Luana Maluf e Fernando Prass, que ficarão nos comentários. O repórter Pedro Rocha participa diretamente do estádio.

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➡️Confira os horários de todos os jogos desta quarta-feira (8)

Já a exibição de Cusco e Flamengo fica na responsabilidade de narrador Jorge Iggor, com participações de Jordana Araújo e Rodrigo Capita, convidado especial. Na cidade peruana, Sofia Miranda traz todas informações ao vivo.

Por conta das regras de transmissão da CONMEBOL, a GE TV exibirá os jogos da fase de grupos da Libertadores no Globoplay e no ge.globo. Não será necessária assinatura paga para acompanhar os jogos.

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