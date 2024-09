Jornalistas detonam Brasil após derrota contra o Paraguai: ‘Nenhum mecanismo funciona’

Jornalistas lamentam momento do Brasil nas Eliminatórias (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/09/2024 - 10:44 • Rio de Janeiro

Após 16 anos de invencibilidade, o Brasil perdeu para o Paraguai por 1 a 0 no Estádio Defensores Del Chaco, com um golaço de Diego Goméz, ainda no primeiro tempo. Mais uma vez a Seleção Brasileira teve uma péssima atuação em campo e revoltou diversos jornalistas que criticaram de forma firme o trabalho de Dorival Júnior no comando da equipe.

O Paraguai tem o pior ataque das Eliminatórias, empatado com o Peru, último colocado da competição. Antes do gol marcado contra o Brasil, o Paraguai tinha feito apenas um gol em oito jogos. A derrota e a má atuação na vitória contra o Equador resultaram em muitas críticas da imprensa. Veja;

Endrick lamenta lance em Paraguai x Brasil (Foto: Daniel Duarte/AFP)

- Lembrando que durante a Copa América, foram 24 dias de treinamento e a gente não viu evolução nenhuma. Eu acho que a vitória contra a Inglaterra e o empate com a Espanha fizeram mal ao Brasil, porque se criou uma expectativa. A gente não vê nada de diferente, se troca seis por meia dúzia. Quando o coletivo não funciona, o individual também fica comprometido. As únicas vezes que acontece alguma coisa é quando ocorre um lampejo de algum jogador - Maestro Júnior, ex-jogador e comentarista da Globo.

- Repeito muito o Dorival, mas a Seleção dele não tem absolutamente nada de ideia. Nenhum mecanismo funciona com naturalidade - Bruno Formiga, comentarista da TNT Sports.

- Vou dormir. São 17 minutos do segundo tempo, Paraguai 1 x 0 Brasil, torcida grita 'olé' e a Seleção Brasileira tem cinco finalizações no jogo todo. Sucessivos passes errados... Deu para mim. Amanhã eu vejo o restante, tá osso! - Gustavo Vilanni, narrador do Grupo Globo.

- Acho que o Dorival não entendeu onde ele está. E se não entender rápido, vai estar lá por pouco tempo - Vitor Sérgio Rodrigues, comentarista da TNT Sports durante o pós jogo.