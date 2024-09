Caio Ribeiro elege culpado em gol do Paraguai contra a Seleção Brasileira: ‘Não pode’

Caio Ribeiro criticou postura de Bruno Guimarães em gol do Paraguai contra o Brasil (Foto: Reprodução/Globo)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/09/2024 - 22:20 • Rio de Janeiro (RJ)

O Paraguai saiu na frente da Seleção Brasileira em bonito gol de Diego Gómez, no primeiro tempo no Defensores del Chaco. Após uma bola mal rebatida por Gabriel Magalhães, o meia paraguaio driblou Bruno Guimarães e chutou de trivela no canto de Alisson. Comentarista do jogo na Globo, Caio Ribeiro analisou a jogada e criticou a postura do volante do Newcastle.

- O Alisson não tinha o que fazer, o Diego Gómez pega muito bem na bola. Agora, o que não pode é ele dominar e se livrar tão facilmente da marcação do Bruno Guimarães. Ele ameaçou o chute e o Bruno vai seco no bote. Aí na hora que ele traz para dentro para dar o arremate com o lado de fora do pé, clareia o ângulo. A frente da área tem que estar um pouco mais congestionada para não permitir essa finalização - comentou Caio.

A Seleção Brasileira não fez grande primeiro tempo e teve poucas chances claras de gol. Se persistir a derrota, o Brasil estaciona nos 10 pontos nas Eliminatórias da Copa do Mundo, na 5ª colocação. Na última sexta (6), a equipe venceu o Equador por 1 a 0. O time de Dorival Jr volta a campo pela competição no início de outubro, quando enfrenta Chile e Peru.