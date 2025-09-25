menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Jornalistas não perdoam Rossi em gol do Estudiantes no Flamengo: ‘Inaceitável’

Lance aconteceu no final da primeira etapa

Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/09/2025
23:00
Atualizado há 16 minutos
Rossi, do Flamengo, durante aquecimento antes da partida contra o Bragantino
imagem cameraAlex Sandro lamenta gol sofrido pelo Flamengo contra o Estudiantes, na Libertadores (Foto: Anderson Romao/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Jogando fora de seus domínios, o Flamengo define seu futuro na Libertadores contra o Estudiantes, nesta quinta-feira (25). Com um gol Benedetti, a equipe argentina igualou o placar agregado e vai levando o confronto para os pênaltis. No entanto, alguns jornalistas apontaram uma falha do goleiro Rossi no lance que gerou o empate.

continua após a publicidade

➡️Falha de Rossi em Flamengo x Estudiantes revolta torcedores: ‘Não pode’

Aos 46 minutos, Benedetti recebeu um lançamento da intermediária e mesmo sem muito ângulo chegou batendo de primeira e abriu o placar na Argentina. Após o gol, o goleiro Rossi foi alvo de críticas nas redes sociais por torcedores e jornalistas.

Segundo Renato Maurício Prado, o goleiro argentino não pode sofrer um gol onde a bola passa bem em cima de sua cabeça. Para Rodrigo Mattos, é inaceitável o gol sofrido por Rossi. O jornalista destacou ainda que o confronto está sendo decidido com um “frangaço”. Confira abaixo.

continua após a publicidade

Rossi de vilão a herói

Após o gol sofrido no tempo normal, Rossi pegou dois pênaltis e classificou o Flamengo para a semifinal da Libertadores.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Estudiantes e Flamengo se enfrentam na Argentina pelas quartas da Libertadores
Flamengo e Estudiantes disputam uma vaga na semifinal da Libertadores (Foto: Luis ROBAYO / AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias