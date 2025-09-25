Jornalistas não perdoam Rossi em gol do Estudiantes no Flamengo: ‘Inaceitável’

Jogando fora de seus domínios, o Flamengo define seu futuro na Libertadores contra o Estudiantes, nesta quinta-feira (25). Com um gol Benedetti, a equipe argentina igualou o placar agregado e vai levando o confronto para os pênaltis. No entanto, alguns jornalistas apontaram uma falha do goleiro Rossi no lance que gerou o empate.

continua após a publicidade

➡️Falha de Rossi em Flamengo x Estudiantes revolta torcedores: ‘Não pode’

Aos 46 minutos, Benedetti recebeu um lançamento da intermediária e mesmo sem muito ângulo chegou batendo de primeira e abriu o placar na Argentina. Após o gol, o goleiro Rossi foi alvo de críticas nas redes sociais por torcedores e jornalistas.

Segundo Renato Maurício Prado, o goleiro argentino não pode sofrer um gol onde a bola passa bem em cima de sua cabeça. Para Rodrigo Mattos, é inaceitável o gol sofrido por Rossi. O jornalista destacou ainda que o confronto está sendo decidido com um “frangaço”. Confira abaixo.

continua após a publicidade

Rossi de vilão a herói

Após o gol sofrido no tempo normal, Rossi pegou dois pênaltis e classificou o Flamengo para a semifinal da Libertadores.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas