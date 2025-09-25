Torcedores do Flamengo reagem à escalação contra o Estudiantes: ‘Finalmente’

O Flamengo encara o Estudiantes, nesta quinta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), na Argentina, pelo jogo decisivo das quartas de final da Copa Libertadores. Para a ocasião, o técnico Filipe Luís terá o retorno dos jogadores Jorginho e Alex Sandro, que se recuperavam de lesão.

O fato animou a torcida do Rubro-Negro. Nas redes sociais, torcedores do clube carioca festejaram a presença dos atletas e apontaram o uso da "força máxima" do elenco. Além disso, os internautas também se mostraram confiantes com uma possível classificação à semifinal do torneio continental.

Para isso acontecer, o Flamengo precisa de pelo menos um empate. Veja abaixo a repercussão da escalação proposta pelo técnico Filipe Luís:

A escalação do Flamengo

A principal dúvida para a partida era Jorginho. O ítalo-brasileiro está de volta após exatamente um mês de ausência, recuperado de edema na coxa direita. Ele começa a partida no meio-campo ao lado de Saúl Ñíguez e Giorgian de Arrascaeta.

Quem também retorna ao time é Alex Sandro. O lateral-esquerdo foi opção, mas não entrou em campo no clássico contra o Vasco, no último domingo (21), pelo Brasileirão. Diante do Estudiantes, ele ganha a vaga de Ayrton Lucas após ser desfalque por lesão na panturrilha esquerda.

Desta forma, o Flamengo vai a campo com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandor; Saúl, Jorginho e Arrascaeta; Plata, Pedro e Samuel Lino.

