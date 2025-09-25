menu hamburguer
Lance de Saúl em Estudiantes x Flamengo chama atenção: ‘Não é possível’

Equipes se enfrentam pelas quartas de final da Libertadores

Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/09/2025
22:26
Saúl, do Flamengo, em ação contra o Estudiantes, pela Libertadores (Foto: Juan MABROMATA / AFP)
O volante Saúl Níguez quase abriu o placar para o Flamengo no confronto contra o Estudiantes, desta quinta-feira (25), na Argentina, pelas quartas de final da Libertadores. Em um chute de fora da área, o espanhol parou na trave. O lance viralizou nas redes sociais.

A jogada aconteceu aos 32 minutos. Em meio a um ataque do Flamengo, o volante espanhol teve liberdade no meio de campo e resolveu arriscar um chute de fora da área. No arremate, o camisa 8 colocou um efeito perigoso na bola, que quase pegou o goleiro Muslera desprevenido.

Em uma ação rápida, o arqueiro conseguiu se esticar e dar um toquinho na bola, que foi crucial para mudar a direção e fazer ela acertar a trave Na reta final do primeiro tempo, foi o Estudiantes que balançou as redes. Veja a repercussão do lance de Saúl:

Tradução: "A qualidade de Saúl Ñíguez é assustadora".

