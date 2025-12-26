Flamengo: Bap é denunciado no STJD por declaração contra jornalista

O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, conhecido como Bap, foi alvo de uma denúncia protocolada no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta sexta-feira (26). A representação questiona declarações feitas pelo dirigente em um evento do clube, realizado no início da semana, que teriam caráter machista.

A ação foi apresentada pela União Brasileira de Mulheres (UBM), que sustenta que o mandatário rubro-negro ultrapassou limites ao se referir à jornalista Renata Mendonça, segundo ele "nariguda da Globo", durante um discurso público. De acordo com o documento, as falas configurariam ofensa baseada em gênero.

Os advogados responsáveis pela denúncia, Carlos Nicodemos e Maria Fernanda Fernandes Cunha, utilizam como base o artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê punições para condutas discriminatórias no ambiente esportivo.

O episódio ocorreu após a jornalista ter levantado questionamentos sobre a disparidade de investimentos entre o futebol masculino e o feminino do Flamengo. As declarações de Bap foram feitas durante a divulgação do balanço financeiro do clube, que apontou arrecadação superior a R$ 2 bilhões em 2025.

Até a publicação desta matéria, o STJD ainda não havia informado se irá instaurar processo disciplinar. O Flamengo também não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

