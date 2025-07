Atitude de Saúl repercute e torcedores do Flamengo mandam recado: ‘Desativa’

Em menos de dois dias como jogador oficial do Flamengo, Saúl Ñíguez já mostrou ser bastante participativo nas redes sociais. Na manhã desta sexta-feira (25), o meia realizou uma série de postagens nas redes sociais, que chamaram atenção dos torcedores do clube carioca.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Primeiro, o jogador comentou sobre o alimento pão de queijo. A tradicional comida brasileira foi apresentada ao espanhol durante um vídeo de apresentação, divulgado pela Flamengo TV. Posteriormente, Saúl desejou bom dia a cidade do Rio de Janeiro. Para finalizar, ele publicou a mensagem "tudo bem", esta sem um contexto específico.

A atitude foi questionada por parte da torcida. Ao interagir com as publicações, alguns rubro-negros aproveitaram o espaço para dar um recado ao recém-chegado. Eles alertaram sobre o cuidado que o jogador precisa ter para usar as redes sociais durante uma derrota do Flamengo.

continua após a publicidade

➡️ Entenda referência por trás de anúncio de Saúl, novo reforço do Flamengo

Chegada de Saúl

O meia espanhol desembarcou no Rio de Janeiro na última terça-feira (22), por volta das 19h (de Brasília), no Aeroporto Internacional do Galeão. No local, o jogador foi muito atencioso, tirou fotos com os torcedores e até segurou cartazes e bandeiras do Flamengo.

Na quarta-feira (23), o espanhol seguiu com o cronograma completo de novos reforços do clube carioca. Ele realizou exames médicos e conheceu a estrutura do CT Ninho do Urubu. No mesmo dia, ele foi anunciado oficialmente nas redes sociais.

continua após a publicidade

O contrato do jogador com Rubro-Negro tem duração de três anos, e foi fechado no último domingo (20). O primeiro treino do espanhol com o elenco aconteceu nesta sexta-feira (25). Ele ainda não tem data exata para estrear pelo clube.