Começa nesta segunda-feira, dia 28 de julho, às 8h, as aulas do Instituto Philippe Coutinho, associação sem fins lucrativos criada em agosto de 2021 pelo jogador do Vasco, que batiza o projeto e sua esposa, Ainê Coutinho. O trabalho social e esportivo visa atender até mil crianças e adolescentes, de 6 a 17 anos, em situação de vulnerabilidade social, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Instituto Philippe Coutinho foi inaugurado em junho (Foto: Divulgação)

Nesta etapa inicial, o projeto começa com 272 crianças selecionadas pelas escolas públicas da região, através de um convênio entre a Secretaria Municipal de Educação e o Instituto. O principal critério adotado pelas escolas foi o de vulnerabilidade social e econômica.

O projeto social foi implementado graças ao patrocínio do Banco BTG Pactual, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte do Ministério do Esporte, do Governo Federal. A Lei 11.438/06 permite que empresas e pessoas físicas invistam em projetos esportivos, deduzindo o valor doado ou patrocinado do Imposto de Renda. Mais do que um instrumento jurídico, trata-se de uma inovação e um avanço na consolidação do paradigma do esporte como um meio de inclusão social.

Este projeto é de longe o gol mais bonito do casal, fora das quatro linhas. Coutinho e Ainê entenderam cedo que programas de apoio ao esporte, para crianças e adolescentes carentes, têm importante reflexo na redução da criminalidade, principalmente em cidades violentas, como o Rio de Janeiro.

A educação esportiva proposta pelo projeto social do Instituto Philippe Coutinho tem como pilares dois esportes de enorme apelo popular: o futsal e o handebol. Ambos têm potencialidades enquanto carreira e projeto de vida para jovens em situação de vulnerabilidade social e econômica e também poderão estimular a descoberta de talentos, que possam vir a se profissionalizar e construir uma carreira sólida no esporte, assim como fez Philippe Coutinho no futebol.

Durante este processo, as crianças e adolescentes serão assistidos por uma equipe multidisciplinar incluindo psicólogas, assistentes sociais e técnicos. A gestão administrava do Instituto será comandada pelos irmãos do jogador, Cristiano e Leandro Coutinho. Já o projeto esportivo foi estruturado por Robson Tavares, referência no futsal do Rio de Janeiro.

Crianças e adolescentes vão encontrar grande estrutura

As primeiras 272 crianças que iniciam o projeto social vão encontrar uma estrutura impressionante. Um prédio de cinco andares com um ginásio de futsal com piso modular indoor, com dimensões oficiais, iluminação e capacidade para receber até 400 pessoas.

A estrutura dos vestiários também chama a atenção pelo capricho nos detalhes. E para fechar, uma arena mista de areia para a prática de futevôlei e beach tennis, conta ainda com uma agradável área gourmet com um enorme ofurô.

O complexo esportivo tem ainda camarotes, lounge privativo; auditório, sala de imprensa e estúdio de tv (em fase de construção); departamento médico, sala de análise e desempenho dos atletas, sala do serviço social e psicologia, sala de comissão técnica, sala do departamento de futsal, sala da administração, sala da gerência, sala de troféus ( em construção), sala da presidência, cozinha, sala de TI e monitoramento das 120 câmeras, estacionamento e uma loja oficial do Instituto ( em fase de implementação).

A construção do complexo esportivo foi totalmente custeada pelo jogador Philippe Coutinho.

Coutinho custeou toda a construção do Instituto (Foto: Divulgação)

Evento fechado deu pontapé inicial do Instituto

No último dia 9 de junho, os fundadores da entidade, Philippe Coutinho e Ainê Coutinho, apresentaram oficialmente o projeto social em um evento fechado somente para os pais e alunos (as). No encontro, houve a entrega de kits do Instituto Philippe Coutinho contendo o uniforme completo, mochila e uma squezze.

Durante a apresentação, os filhos do casal, Maria, Esmeralda e José, cortaram juntos a fita inaugural de uma das traves da quadra de futsal. Depois, o jogador marcou de pênalti o primeiro gol que ''inaugurou'' oficialmente o ginásio do Instituto.

- Este é o sonho da nossa família. Nasceu do nosso desejo de retribuir tudo que a vida nos deu e impactar positivamente a vida de muitas crianças. Obrigada a todos que estiveram com a gente até aqui. Esse é só o começo. Que este lugar seja sempre um espaço de oportunidades, conquistas e muito sorrisos - afirmou Ainê Coutinho.

Aclamado pelas crianças, Coutinho espera que o Instituto seja um divisor de águas na vida de milhares de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social na região oeste do Rio de Janeiro.

- Espero que vocês sejam muito felizes. Aqui, vocês vão receber o melhor tipo de tratamento para que possam sonhar, acreditar em vocês e terem oportunidades melhores. Quero agradecer aos pais pela confiança em nosso Instituto. Quero dizer para vocês que eu, minha família e todo o staff do Instituto Philippe Coutinho vamos fazer o melhor para diariamente entregar um ótimo trabalho para que essas crianças saiam daqui transformadas e com melhores oportunidades de vida. Muito obrigado - destacou Philippe Coutinho.

No final do ano, o Instituto Philippe Coutinho será oficialmente inaugurado com uma grande festa aberta a convidados, amigos e a sociedade em geral.