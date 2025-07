Wesley não treina no Flamengo e se aproxima de saída à Roma

Com saída iminente para a Roma, Wesley não participou do treinamento em campo do Flamengo nesta sexta-feira (25). O lateral-direito viaja nos próximos dias para se juntar ao clube italiano e sequer deve ser relacionado para o duelo com o Atlético-MG no próximo domingo (27).

continua após a publicidade

➡️ Flamengo se acerta com Samuel Lino e negocia com Atlético de Madrid

➡️ Das críticas à Seleção: a passagem de Wesley pelo Flamengo chega ao fim com grande enredo

O Rubro-Negro aguardava a definição do substituto do jovem para liberá-lo à Roma. Com a concretização da contratação de Emerson Royal, do Milan, a venda do jogador a equipe da Itália por 25 milhões de euros, além de 5 milhoes por bonus, será efetivada.

A vitória sobre o Bragantino, provavelmente, foi o último jogo de Wesley pelo Flamengo. O lateral-direito foi responsável por garantir a vitória rubro-negra.

continua após a publicidade

Ao todo, Wesley disputou 139 jogos pelo Flamengo e conquistou seis títulos. Dentre estas partidas vencey 76, empatou 32 e perdeu 31. O jogador balançou a rede três vezes.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo