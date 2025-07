Dublador expõe diálogo entre Hulk e árbitro em amarelo polêmico

O Atlético-MG se classificou para as oitavas de final da Copa Sul-Americana após superar o Atlético Bucaramanga, da Colômbia, nos pênaltis, na última quinta-feira (25), na Arena MRV. Na ocasião, um cartão amarelo aplicado pelo árbitro Esteban Ostojich (URU) ao atacante Hulk chamou atenção. A advertência aconteceu após o apito final da partida.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Antes da decisão por pênaltis, o camisa 7 do Galo foi fazer ponderações sobre a arbitagram. A interação gerou a advertência, que pegou o atacante de surpresa. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o dublador Gustavo Machado, colocou um fim no mistério e revelou o que foi dito entre Hulk e Esteban Ostojich antes da advertência.

- Sabe para ter jogo. Porque no Mundial davam 14 minutos de acréscimo? Para ter jogo. Mas aqui você não deu. Não se pode aceitar mais - iniciou o camisa 7, antes de ser advertido.

continua após a publicidade

- Hulk, com respeito, não me questione mais. Toda hora isso. Você pode ficar com seu time lá - disse o árbitro.

- Que isso? Você é doido? Estava falando normal. Que isso. O cara é doido. Ridículo. Só estava falando com ele - concluiu o atacante.

Atlético-MG se classifica

A decisão da vaga aconteceu nas cobranças de pênaltis. No tempo regulamentar, a equipe mineira perdeu para o Bucaramanga por 1 a 0. Nas penalidades, a equipe de Cuca venceu o confronto por 3 a 1, com o goleiro Everson brilhando.

Na primeira cobrança, Hulk marcou para o Atlético. Chávez foi o primeiro da equipe colombiana e também foi bem, empatando as cobranças.

Scarpa, que foi bastante vaiado ao longo do jogo, cobrou a segunda penalidade atleticana e mandou na trave. Henao também não aproveitou, Everson fez a defesa para salvar o Galo.

continua após a publicidade

Na terceira, Bernard bateu à meia altura, e o goleiro colombiano fez a defesa. Mena foi outro que não foi bem, o zagueiro isolou.

Gabriel Menino interrompeu a maré de más batidas, o camisa 25 marcou e botou o Galo na frente novamente. Zárate cobrou, e Everson apareceu novamente para defender.

Everson, herói da noite, cobrou a última penalidade e a história não poderia ser diferente. O goleiro cobrou, marcou e classificou o Atlético.