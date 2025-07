Roger brinca com atraso salarial do Atlético-MG: ‘Na minha época’

Os jogadores do Atlético-MG voltaram a se posicionar publicamente sobre o atraso salarial recente do clube. O fata aconteceu após a classificação do clube mineiro para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Ao analisar as novas declarações, o ex-jogador Roger Flores brincou com a situação e relembrou a época que ainda atuava nos gramados.

Durante o programa "Seleção Sportv", desta sexta-feira (25), o antigo meia afirmou que chegou a ficar oito meses sem receber salário na época que era jogador. Apesar da comparação, em tom irônico, Roger afirmou que os atletas do Galo estão certos em reclamar da ausência do pagamento.

- Três dias de atraso era mole. Cheguei a ficar oito meses sem receber nos meus primeiros anos como profissional. Um mês? A gente nem começava a reclamar, só com três, quatro, aí reclamavamos (risos). Já fizemos de tudo também, fizemos grave, uma semana treinando na praia - iniciou o ex-jogador, antes de completar.

- Hoje, esses caras aí (jogadores do Atlético-MG) com dias tão reclamando. Mas com direito também. Não estou falando que eles não tem. Hoje o mundo é diferente. Os clubes são mais estruturados e precisam cumprir com as próprias obrigações. Mas na minha época (risos). Isso porque, o salário era pequeno, perto de hoje - concluiu.

Crise no Atlético-MG

O clube mineiro vive uma crise financeira. Durante esta semana, jogadores do elenco alvinegro usaram as redes sociais e a própria mídia para abordar a atuação situação interna. Na última quarta-feira, a diretoria do clube quitou parte do que deve aos atletas. No entanto, ainda há pendências no pagamento de luvas e no direito de imagem de alguns nomes do elenco.

Mesmo com o cenário caótico, a equipe do técnico Cuca conseguiu assegurar a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. A vaga foi alcançada de forma suada, através de uma vitória, nos pênaltis, por 3 a 1, sobre o Atlético Bucaramanga, da Colômbia.

Na decisão, o brilho do goleiro Everson foi crucial para a classificação. O arqueiro realizou duas defesas e marcou o pênalti que garantiu o acesso a próxima fase do torneio continental. Agora, o Atlético-MG enfrenta o Godoy Cruz, da Argentina, pelas oitavas de final. O confronto está marcado para acontecer em agosto.