O Flamengo apresentou o Saúl Ñíguez na manhã desta sexta-feira (25), no CT Ninho do Urubu. Em entrevista coletiva, o meio-campista relembrou as conversas que tinha com Filipe Luís na época que ambos atuavam juntos no Atlético de Madrid. Segundo o espanhol, o "Filipe jogador" se assemelha muito ao "Filipe treinador".

- É uma situação peculiar, pois, no fim das contas, tenho uma relação excelente com Filipe, que transcende o âmbito esportivo. Quando atuávamos na Atlético de Madrid, ele frequentemente sentava-se ao meu lado, conversando. Percebi que o Filipe jogador já demonstrava traços de treinador, pois suas ideias eram muito claras. Essas ideias se assemelhavam muito ao que ele me transmitiu hoje, demonstrando sua vontade de vencer e sua visão de jogo. Muito parecida com a que ele próprio aplicava em campo. Compartilhamos ideias muito claras e acredito que ter Filipe por perto me ajudará muito a alcançar meu máximo desempenho e a contribuir com a equipe em todas as áreas - contou Saúl.

