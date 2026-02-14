Tadeu Schmidt manda forte recado após expulsão de Edilson Capetinha no BBB

Tadeu Schmidt enviou um comunicado direto aos participantes do BBB 26 sobre as regras contra confrontos físicos no programa, neste sábado (14). O apresentador utilizou o sistema de áudio da casa para transmitir a mensagem após a desclassificação de Edilson Capetinha, que teve um conflito físico com Leandro Boneco, marcando a segunda expulsão da semana no reality show da Globo.

A intervenção de Schmidt ocorreu durante a tarde, horas antes do programa ao vivo previsto para a noite. A programação da emissora havia sido interrompida pela manhã para anunciar a expulsão de Edilson Capetinha, apenas três dias depois da desclassificação de Sol Vega, que aconteceu na quarta-feira (11) após um confronto físico com Ana Paula Renault na cozinha da casa.

Esta é a terceira expulsão da atual temporada do programa. Paulo Augusto também foi desclassificado anteriormente por puxar Jonas durante uma corrida para atender o Big Fone. O participante Pedro teria sido expulso se não tivesse apertado o botão de desistência, após abordar Jordana de forma indevida na despensa, quando tentou beijá-la.

- Eu queria deixar mensagem pra vocês: BBB é um jogo de emoção, um jogo que exige muito de vocês, 24h por dia. Todos nós gostamos de assistir vocês se posicionando, assistir os conflitos, as tretas, pra sobreviver a esse jogo tão intenso o embate faz parte. Mas existe uma linha que jamais pode ser cruzada - disse o apresentador após a expulsão de Edilson.

- O confronto físico não é uma opção no BBB. Aliás, isso não é novidade pra ninguém. Todo mundo aqui assistia BBB. Todo mundo sabe. Confronto físico nunca foi uma opção e nunca será! Tá claro isso, gente. O que não falta nessa casa é disposição pro jogo, vontade de vencer, a gente tá vendo isso. É um prazer assistir a cada um de vocês. E a gente quer seguir acompanhando cada conquista, cada desafio, cada história de vocês até o instante final. Que é quando o público decide quem vai sair. A gente não quer ver ninguém saindo do BBB por outro motivos, tá certo? Então vamos em frente - completou.