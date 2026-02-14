Veja como foi o desfile da Dragões da Real, escola ligada à torcida do São Paulo

Escola de samba ligada a uma das torcidas organizadas do São Paulo, a Dragões da Real apresentou o enredo "Guerreiras Icamiabas – Uma lendária história de força e resistência". A escola foi a terceira a desfilar no Sambódromo do Anhembi, na madrugada deste sábado (14).

continua após a publicidade

Pela primeira vez em sua trajetória, a agremiação abordou a temática indígena, destacando os mitos e lendas da Amazônia. O desfile retratou a civilização das Icamiabas, guerreiras que, segundo as lendas, viviam em uma comunidade exclusivamente feminina às margens do que hoje é conhecido como Rio Amazonas.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A cantora Lexa, madrinha de bateria, representou a "sentinela da mata" com uma fantasia adornada por 100 mil pedras de cristais. A artista Karine Grum também participou da apresentação, atraindo a atenção do público presente.

continua após a publicidade

Durante a apresentação, um dos carros alegóricos enfrentou problemas técnicos e não abriu completamente conforme planejado. Apesar do contratempo, a escola conseguiu finalizar seu desfile dentro do tempo regulamentar estabelecido.

➡️ Botafogo Samba Clube aposta em enredo 'colorido' e distante do futebol

Fundada em 2000, a escola de samba busca seu primeiro título da história. A melhor colocação da agremiação foi o 2° lugar nos Carnavais de 2024, 2019 e 2017. Mais seis escolas se apresentam na noite deste sábado, dentre elas a Gaviões da Fiel, ligada à torcida do Corinthians. A apuração acontece na próxima terça (17).

continua após a publicidade