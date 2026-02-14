menu hamburguer
Veja como foi o desfile da Dragões da Real, escola ligada à torcida do São Paulo

Agremiação foi a terceira a se apresentar no Anhembi

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/02/2026
14:02
Alegoria da Dragões da Real no Carnaval de 2026 (Foto: Woody Henrique/Liga SP)
imagem cameraAlegoria da Dragões da Real no Carnaval de 2026 (Foto: Woody Henrique/Liga SP)
Escola de samba ligada a uma das torcidas organizadas do São Paulo, a Dragões da Real apresentou o enredo "Guerreiras Icamiabas – Uma lendária história de força e resistência". A escola foi a terceira a desfilar no Sambódromo do Anhembi, na madrugada deste sábado (14).

Pela primeira vez em sua trajetória, a agremiação abordou a temática indígena, destacando os mitos e lendas da Amazônia. O desfile retratou a civilização das Icamiabas, guerreiras que, segundo as lendas, viviam em uma comunidade exclusivamente feminina às margens do que hoje é conhecido como Rio Amazonas.

A cantora Lexa, madrinha de bateria, representou a "sentinela da mata" com uma fantasia adornada por 100 mil pedras de cristais. A artista Karine Grum também participou da apresentação, atraindo a atenção do público presente.

Durante a apresentação, um dos carros alegóricos enfrentou problemas técnicos e não abriu completamente conforme planejado. Apesar do contratempo, a escola conseguiu finalizar seu desfile dentro do tempo regulamentar estabelecido.

Fundada em 2000, a escola de samba busca seu primeiro título da história. A melhor colocação da agremiação foi o 2° lugar nos Carnavais de 2024, 2019 e 2017. Mais seis escolas se apresentam na noite deste sábado, dentre elas a Gaviões da Fiel, ligada à torcida do Corinthians. A apuração acontece na próxima terça (17).

Casal de mestre-sala e porta-bandeira da Dragões da Real (Foto: Woody Henrique/Liga SP)

