Jornalistas avaliam se derrota para o Flamengo influencia o Palmeiras na Libertadores
Alviverde enfrenta a LDU, nesta quinta-feira (23), fora de casa
O Palmeiras enfrenta a LDU, nesta quinta-feira (23), na cidade de Quito, no Equador, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. Para a ocasião, o Lance! questionou os jornalistas Eduardo Tironi, colunista do Lance!, Mario Marra e Leonardo Bertozzi, da ESPN, sobre qual a possível interferência da derrota diante do Flamengo, no Brasileirão, para a partida do torneio continental.
O revés do Alviverde sobre o rival carioca aconteceu no último domingo (19), no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão. A derrota as equipes empatarem em número de pontos na tabela do campeonato, ambas somam 61 pontos.
Diante deste cenário, os jornalistas Mario Marra e Leonardo Bertozzi destacaram que não acreditam em uma possível crise dentro do alviverde. Por outro lado, Eduardo Tironi destacou que o confronto contra a LDU ganhou um outro peso.
- Acho que pelo nível dos elencos, e pelo fato da equipe está acostumada a disputar títulos importantes, não deve interferir. O que pode interferir é uma possível lesão, mas a equipe tem maturidade para sacudir a poeira e dar a volta por cima - afirmou Mario Marra.
- Acho que a derrota interfere no jogo da Libertadores. Ele ganha um outro peso. Aquela coisa de começar a imaginar que pode terminar o ano sem nenhuma taça relevante - analisou Eduardo Tironi.
- Acredito que o impacto maior seria para o Flamengo (caso tivesse perdido). Esta derrota não foi o fim do mundo para o Palmeiras. Se fosse ao contrário, talvez teria gerado um pouco de barulho para a Libertadores - disse Leonardo Bertozzi.
Palmeiras x LDU
O primeiro confronto do clube brasileiro contra o equatoriano acontece nesta quinta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), na altitude da cidade de Quito, no Equador. Para o confronto, a equipe do técnico Abel Ferreira terá a missão de construir um bom resultado visando o jogo da volta.
A partida decisiva entre os times acontece na próxima semana. Novamente, em uma quinta-feira (29), Palmeiras e LDU voltam a campo, desta vez no Allianz Parque, para decidirem o clube classificado para a final da Libertadores de 2025.
