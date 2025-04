Web compara gols de Everaldo com lances de Fred no Fluminense; veja vídeos

A atuação de Everaldo na vitória parcial do Fluminense sobre o GV San José, em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana, está gerando comparações com Fred. O jogador balançou a rede duas vezes no Maracanã para fazer dois golaços. Veja os gols do camisa 9 e os de Fred:

Primeiro gol de Everaldo, abrindo o placar pelo Fluminense

Segundo gol de Everaldo, de voleio

Fluminense x San José: escalações

Com muitas alterações, Renato Gaúcho manda o Fluminense a campo com: Fábio; Léo Jance, Thiago Santos, Ignácio e Samuel Xavier; Nonato, Facundo Bernal e Ganso; Keno, Everaldo e Serna.

Por sua vez, o treinador Dalcio Giovagnoli escala o San José com: Poveda; Jhoni Ramallo, Seimandi, Michelli e Dico Roca; Villamíl, Bejarano, López Pissano, Rivera e Arismendi, Vídes.

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X GV SAN JOSÉ

SUL-AMERICANA - 2ª RODADA

📆 Data e horário: quinta-feira, 10 de abril de 2025, às 21h30h (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro;

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Roberto Perez (PER);

🚩 Assistentes: Jesus Sanchez (PER) e Enrique Pinto (PER);

📺 VAR: Gabriel Gonzalez (EQU).

