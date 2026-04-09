Jornalistas da Globo discordam de PC Oliveira em polêmica de Flamengo x Cusco

Durante a última edição do Troca de Passes, o trio de jornalistas Eduardo Mansur, Felipe Diniz e Ramon discordaram da opinião do especialista em arbitragem PC de Oliveira a respeito de uma possível expulsão de Gonzalo Plata na vitória do Flamengo sobre o Cusco nesta quarta (8), pela Libertadores. Confira as opiniões:

continua após a publicidade

- O Paulo César de Oliveira, na transmissão, achou que não era pra expulsão o lance do Plata. Eu achei pra expulsão. É um pisçao acima do tornozelo, inclusive afunda o gramado, faz um buraco. - destaca Felipe Diniz.

- Eu também achei - concorda Mansur.

- Eu achei pra expulsão também. Ele dá a possibilidade do árbitro interpretar. Só que o pisão dele é muito forte e ele chega atrasado na jogada. A grama é um pouco mais alta, mais fofa, mas ele arranca o pedaço - analisou Ramon, ex-jogador.

continua após a publicidade

Na opinião do especialista de arbitragem da Globo, o mais correto seria teria sido advertir o jogador do Flamengo com um cartão amarelo. Para PC, o vermelho seria inadequado pois "não tem um movimento de cima para baixo na pisada do Plata."

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Como foi o lance?

A polêmica aconteceu durante o segundo tempo. O cronômetro marcava 50 minutos, quando Gonzalo Plata, do Flamengo, acertou um pisão no meia Colitto, que caiu com fortes dores no gramado.

continua após a publicidade

Em campo, o árbitro Derlis López não marcou nenhuma irregularidade no lance. Contudo, o VAR pediu uma paralisação da partida para analisar a jogada. Após cerca de dois minutos, a arbitragem decidiu por não punir o atleta do clube carioca.

🎰 Aposte nos próximos jogos do Flamengo! Clique aqui e saiba mais

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Como foi Cusco x Flamengo?

Texto escrito por: Maurício Luz

O Flamengo controlou as ações no primeiro tempo contra o Cusco e criou as principais chances, mas não abriu o placar. A equipe manteve a posse de bola e encontrou espaços diante de uma marcação mais recuada dos peruanos.

O time brasileiro teve dificuldades na troca de passes em alguns momentos, mas conseguiu chegar ao ataque com mais frequência. Lucas Paquetá arriscou finalizações de média distância e levou perigo em três oportunidades. O Rubro-Negro encerrou a etapa inicial mais próximo do gol.

Na volta do intervalo, o cenário se manteve o mesmo, com o Flamengo propondo mais o jogo. A recompensa veio aos 14 minutos da segunda etapa: Ayrton Lucas recebeu pelo lado esquerdo e cruzou na medida para Bruno Henrique cabecear no cantinho e abrir o placar para o atual campeão da América.

Cinco minutos depois, o Rubro-Negro levou um susto. Manzaneda recebeu lançamento, invadiu a área e driblou Léo Pereira antes de cruzar para Ruidias. O lateral apareceu livre na segunda trave para empatar a partida. Contudo, o VAR anulou o gol após revisão de impedimento milimétrico.

Já nos acréscimos, Arrascaeta — que havia entrado há pouco — puxou contra-ataque e acionou Luiz Araújo, que bateu para defesa de Diaz. No rebote, o uruguaio finalizou duas vezes até balançar a rede e decretar a vitória rubro-negra em Cusco.