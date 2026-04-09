Inteligência artificial aponta resultado da estreia do Botafogo na Sul-Americana

O Botafogo vai começar sua trajetória na Sul-Americana, na noite desta quinta-feira (8), em duelo contra o Caracas no Estádio Nilton Santos. Antes da bola rolar, uma inteligência artificial apontou qual será o resultado da partida.

continua após a publicidade

O duelo contra o Caracas, da Venezuela, também marca a primeira partida de Franclim Carvalho como técnico do Botafogo. De acordo com a previsão do ChatGPT, o português vai começar com o pé direito, já que o Glorioso vencerá por 3 a 0.

➡️Estrangeiros reagem a jogo de Raphael Veiga: 'Quando começa?'

A IA previu que Arthur Cabral abre o placar para o Botafogo no primeiro tempo. Na segunda etapa, Álvaro Montoro e Danilo vão fechar a conta e trazer os três prontos para o Alvinegro na Sul-Americana. Vale lembrar que o Glorioso vem de duas vitórias, contra Mirassol e Vasco.

continua após a publicidade

Franclim Carvalho é o novo técnico do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Adversário do Botafogo na Sul-Americana projeta duelo e revela estratégia

O meio-campista Robert Hernández, do Caracas, concedeu entrevista ao jornal espanhol "AS" e projetou o confronto contra o Botafogo pela fase de grupos da Sul-Americana. A partida está marcada para esta quinta-feira (9), às 19h (de Brasília), no Estádio Olímpico Nilton Santos. O venezuelano analisou o adversário e revelou a estratégia para tentar surpreender o time carioca.

Robert Hernández, que retornou ao Caracas no início de 2026 após passagem pelo futebol europeu, destacou a qualidade do elenco botafoguense e afirmou que a equipe precisa estar em alerta constante durante os 90 minutos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte em gols do Botafogo! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

O meia venezuelano afirmou que o Caracas precisará manter alto nível de concentração diante do Botafogo. Hernández destacou a característica ofensiva do time brasileiro e a qualidade individual de seus jogadores.

– Eles são uma equipe muito incisiva. Gostam de jogar pelo meio, também avançam bastante os laterais no campo e têm bons jogadores. Um lance de genialidade individual pode surgir a qualquer momento. Portanto, precisamos estar alertas, porque podemos jogar um bom futebol tático, mas sempre pode haver alguém que consiga furar a defesa adversária. Temos que manter um alto nível de concentração – afirmou o adversário do Botafogo.