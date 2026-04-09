Cicinho, lateral com passagens por São Paulo, Real Madrid e Seleção Brasileira, relembrou o período em que esteve com depressão quando ainda atuava profissionalmente pelo clube espanhol. Em entrevista feita ao podcast de Cosme Rímoli, o ex-jogador trouxe detalhes da rotina ao longo do ano de 2007 e abordou temas como o consumo de álcool e cigarro.

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- Porque assim, a gente tem uma visão da depressão que é você entrar num quarto e querer morrer, né? Então a minha não foi dessa maneira. A minha depressão era o quê? Era querer ficar rodeado de pessoas, bebendo, fumando… - iniciou.

- Foi no meu segundo ano de Real Madrid. Eu já tinha conquistado tudo na minha carreira. Tinha chegado a uma Copa do Mundo… Eu fiquei sem objetivos. Meu objetivo era conquistar minha independência financeira e eu já tinha conquistado. E aí falei: "O que mais eu quero?". E aí foi onde a depressão foi se aprofundando. Eu queria somente ficar bebendo, não conseguia dormir sem estar sob o efeito de álcool. Montei uma boate dentro da minha casa, aí chamava as pessoas, as pessoas iam e festejavam. Aí parava 4 horas da manhã, dormia até às 6h para ir treinar às 9h. Fumava dois maços de cigarro por dia. - continuou Cicinho.

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- Quando me dei conta, o jogar futebol já não tinha mais prazer. Não tinha mais prazer em treinar, não tinha mais prazer em ir para jogo. Eu perdia e não sentia nada, eu ganhava e não sentia nada. Eu só queria estar fora dali. - encerrou

Cicinho no CT do Real Madrid (Foto: EFE/Juan Carlos Hidalgo)

Como foi a passagem de Cicinho?

O lateral trocou o São Paulo pelo Real Madrid no início de 2006 e ficou no clube até agosto de 2007. Nesse período fez 32 jogos, marcou três gols, deu cinco assistências e conquistou um Campeonato Espanhol pela equipe até ser transferido para a Roma.

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