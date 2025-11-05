Flamengo tem desfalques no time titular para enfrentar o São Paulo pelo Brasileirão

O Flamengo vai até Santos, na Vila Belmiro, para enfrentar o São Paulo nesta quarta-feira (5). Para o confronto pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro, que busca os três para ultrapassar o Palmeiras na liderança da competição, conta com desfalques importantes no time titular.

Léo Ortiz

Léo Ortiz, que se recupera de dores no tornozelo direito, fica fora da partida. O jogador fez um esforço muito grande para estar à disposição nos últimos jogos, como foi no confronto com o Racing em Avellaneda. Assim, para zerar o problema no local, o zagueiro não fica à disposição para o compromisso desta quarta.

Internamente, o entendimento é que, caso fosse um jogo de "vida ou morte", Ortiz poderia jogar no sacrifício. Entretanto, o departamento médico, em conjunto com a comissão técnica, optou por deixar o atleta na recuperação.

Jorginho

Jorginho se recupera de uma pequena lesão muscular na coxa direita, que completa uma semana nesta quarta. O atleta, que está sendo diagnosticado diariamente, ainda tem sinal de dor na região. Assim, o departamento médico do clube carioca busca zerar a dor do meio-campista, para que possa atuar 100% fisicamente.

Pedro

Camisa 9 do Flamengo, Pedro se recupera de uma fratura no braço direito. O atacante, que conta com o membro imobilizado, começará a treinar no campo nesta quarta-feira, acompanhado de profissionais do departamento médico do clube. Dessa forma, é mais um desfalque para esse jogo.

Pedro, atacante do Flamengo, com o braço imobilizado (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Jogadores do Flamengo suspensos

Bruno Henrique, que recebeu o terceiro cartão amarelo, não joga. O mesmo vale para Evertton Araújo, expulso contra o Sport.

Retornos

Por outro lado, o técnico Filipe Luís contará com os retornos de Carrascal e Everton Cebolinha, que deixaram o departamento médico. Além disso, Alex Sandro, que ficou fora da última partida por conta de controle de carga, fica à disposição para o jogo em Santos.

Classificação do Brasileirão

A reta final do Brasileirão conta com uma disputa acirrada entre Flamengo e Palmeiras. Apenas um ponto separa as equipes na classificação, que conta com o time paulista na liderança (65 pontos). Ambos contam com um jogo a menos.

