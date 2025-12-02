Com Neymar, Santos chega a Caxias do Sul para enfrentar o Juventude

O Santos finalizou a preparação para enfrentar o Juventude na manhã desta terça-feira (2), no CT Rei Pelé, com Neymar participando dos trabalhos com bola.

Na última segunda-feira (1), ele realizou apenas atividades na parte interna da academia, sendo poupado devido a uma lesão no menisco do joelho esquerdo. O Peixe enfrenta o Verdão, já rebaixado, nesta quarta-feira (3), às 19h30 (horário de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi.

Neymar viaja com a delegação do Santos para Caxias do Sul. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Juan Pablo Vojvoda deve variar novamente a escalação em busca da sua quarta vitória no comando do Peixe, que deve ir a campo com Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Souza; Willian Arão, João Schmidt e Neymar; Barreal, Lautaro Díaz e Guilherme.

Tiquinho Soares, que foi titular pela primeira vez com o técnico argentino na última sexta-feira, na vitória por 3 a 0 sobre o Sport, na Vila Belmiro, sentiu um incômodo no joelho e foi poupado, mas não preocupa para a última e decisiva rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Cruzeiro, no próximo domingo (7), também na Vila Belmiro.

O Alvinegro Praiano é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 41 pontos. Até aqui, acumula 10 vitórias em 36 jogos, além de 11 empates e 15 derrotas, com aproveitamento de apenas 37%, mas saldo de gols superior ao do Internacional, primeiro clube dentro do Z4. O Colorado entra em campo nesta quarta-feira (3), contra o São Paulo, na Vila Belmiro.

