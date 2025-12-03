Vai dar zebra? Vidente aponta resultado de Flamengo x Ceará pelo Brasileirão

Flamengo e Ceará se enfrentam, nesta quarta-feira (3), em jogo importante da 37° rodada do Campeonato Brasileiro. Um vidente apontou o resultado do jogo que vale na briga pelo título e na luta contra o rebaixamento.

Se o Flamengo vencer o Ceará, o Rubro-Negro vai se sagrar campeão brasileiro. De acordo com o vidente Luiz Filho, do Canal Renascer das Cartas, isso vai acontecer. O time comandado por Filipe Luís pode vir com modificações, mas vai confirmar o título no Maracanã.

De acordo com a análise do vidente, algumas coisas vão favorecer o Flamengo contra o Ceará. Pela situação na tabela, o Vozão deve se abrir e oferecer espaço ao estrelado time do Rubro-Negro. Além disso, a empolgação da torcida vai contagiar a equipe no confronto.

Se a vitória do Flamengo contra o Ceará se confirmar, o Rubro-Negro chegaria aos 78 pontos e não poderia mais ser ultrapassado pelo Palmeiras. Mesmo que o Verdão vença os dois jogos, o time de Abel Ferreira terminaria com 76 pontos.

Filipe Luís prepara o Flamengo para pegar o Ceará (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Após tetra da Libertadores, Flamengo se prepara para enfrentar o Ceará

A realidade bateu na porta, mas o sonho de ser campeão novamente permanece vivo. Após vencer a Libertadores de 2025 contra o Palmeiras no último sábado (29), em Lima, no Peru, o Flamengo tornou-se o primeiro clube brasileiro a conquistar quatro títulos da competição continental. A delegação, que retornou no domingo (30) ao Brasil e celebrou o título nas ruas do Rio de Janeiro, se reapresenta nesta segunda-feira (1º) para iniciar a preparação visando o duelo entre Flamengo x Ceará.

Segundo a programação divulgada pelo Flamengo, Filipe Luís comandou o treino da equipe na tarde desta segunda-feira (1º), com a participação de todo o grupo e dos jogadores que estiveram na final continental, em preparação para as próximas partidas, incluindo Flamengo x Ceará.

Após conquistar a Glória Eterna, o Flamengo pode garantir o título do Brasileirão já no próximo jogo contra o Ceará, no Maracanã, na quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), em partida válida pela 37ª rodada do campeonato.